Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uważa, że w Moskwie szykowany jest plan obalenia ukraińskich władz. – Nasz wywiad posiada informacje, które nadeszły również od naszych partnerów – powiedział ukraiński przywódca, cytowany przez agencję Bloomberg.

Wołodymyr Zełenski: Moskwa przygotowuje „Majdan 3”

Według Zełenskiego Kreml dąży do siania podziałów w społeczeństwie ukraińskim, wywołania „chaosu” wewnątrz kraju, a ostatecznie usunięcia prezydenta. Jak wskazał, przygotowywana operacja dezinformacyjna ma kryptonim „Majdan 3”.

– Majdan to dla nich zamach stanu, więc operacja jest zrozumiała – ocenił prezydent Ukrainy.

Pomarańczowa Rewolucja i Rewolucja Godności

Nazwa operacji to nawiązanie do głównego planu w Kijowie – Majdanu Niepodległości, gdzie na przełomie lat 2004-2005 miała miejsce Pomarańczowa Rewolucja, a w 2014 r. wybuchły protesty, nazwane Euromajdanem lub Rewolucją Godności. Oba wydarzenia były punktami zwrotnymi w historii Ukrainy.

W listopadzie 2013 r. ówczesny prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz odmówił podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, co doprowadziło do wybuchu protestów. Demonstranci domagali się obrania kursu na Unię i odwołania Janukowycza ze stanowiska.

Punkt zwrotny w historii Ukrainy

18 lutego 2014 r. opozycyjni deputowani zablokowali trybunę ukraińskiego parlamentu, domagając się włączenia do porządku obrad głosowania nad przywróceniem konstytucji z 2004., która ograniczyłaby uprawnienia prezydenta. Nie zgodził się na to przewodniczący Dumy Państwowej. Demonstranci ruszyli przed parlament, ale marsz został zablokowany przez Berkut. W kolejnych dniach doszło do krwawych starć i prób pacyfikacji protestów. Kulminacja nastąpiła 20 lutego – zginęło wówczas 75 osób, a setki zostały ranne.

21 lutego, pod naciskiem Zachodu, Janukowycz i opozycja podpisali porozumienie. Przywrócona została konstytucja z 2004 roku, po czym prezydent uciekł z kraju.

