To będzie pierwsza ustawa, którą uchwali nowy Sejm? „Wspólny projekt większości parlamentarnej”

W ubiegły poniedziałek, 13 listopada, odbyło się inauguracyjne posiedzenie Sejmu X kadencji. Wszystko wskazuje na to, że na powstanie nowego rządu przyjdzie poczekać jeszcze kilka tygodni.

Kto może sformować nowy rząd?

Desygnowany na premiera Mateusz Morawiecki najprawdopodobniej nie będzie w stanie znaleźć koalicjantów, dzięki którym Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby większość sejmową. Przypomnijmy, że wynosi ona 231 posłów, a PiS dysponuje 194 posłami.

Należy spodziewać się, że po fiasku misji Morawieckiego rząd utworzy sojusz Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 oraz Lewicy, na czele którego stanie Donald Tusk. Wspomniane ugrupowania mają łącznie 248 posłów.

Posłowie rozpoczną prace nad ustawą ws. in vitro?

Choć rządu wciąż nie ma – jak wynika z ustaleń RMF FM – w najbliższy wtorek, 21 listopada, Sejm ma rozpocząć merytoryczne prace nad ustawą przywracającą finansowanie z budżetu państwa procedury zapłodnienia in vitro.

Do laski marszałkowskiej może wówczas wpłynąć zupełnie nowy projekt ustawy albo stary projekt obywatelski, który został złożony w poprzedniej kadencji Sejmu.

Lider PSL: Zależy nam na projekcie dot. in vitro

Warto dodać, że nie byłby to pierwszy projekt ustawy, który został złożony w obecnej kadencji. W tym tygodniu zostały już złożone przez Lewicę dwa projekty w sprawie legalizacji aborcji.

Na ich uchwalenie nie ma jednak żadnych szans, gdyż sprzeciwiają się im nie tylko PiS i Konfederacja, ale także PSL i PL 2050. Natomiast projekt dotyczący in vitro ma poparcie wszystkich czterech ugrupowań, które najprawdopodobniej utworzą przyszły rząd.

– Projekt, na którym nam bardzo zależy, to jest projekt dotyczący in vitro. To jest wspólny projekt wszystkich środowisk politycznych, tworzących dzisiejszą większość parlamentarną. Uważam i tak też rozmawialiśmy, żeby to był jeden z pierwszych projektów przyjętych w tej kadencji – skomentował dla RMF FM lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.

Czytaj też:

Andrzej Duda złożył do Sejmu ustawę o „zewnętrznym zagrożeniu” PolskiCzytaj też:

Dekalog Polskich Spraw. Premier o pomysłach dla firm