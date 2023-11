Brytyjski polityk zaatakował w artykule PiS. Mularczyk wezwał do zmiany treści artykułu

W brytyjskim tygodniku „The New European” został opublikowany artykuł, którego autorem jest Denis MacShane.

„Porażka antyunijnej, antykobiecej, homofobicznej partii PiS”

To polityk Partii Pracy i komentator. W latach 2002-2005 piastował funkcję ministra stanu ds. Europy. Jego karierę w polityce przekreśliła afera z fałszowaniem faktur na kwotę ok. 13 tys. funtów. W 2012 został zawieszony przez swoją partię, a w 2013 r. zrezygnował z zasiadania w Izbie Gmin. Afera zakończyła się wyrokiem skazującym.

We wspomnianym artykule, który jest poświęcony kwestii wzrostu popularności prawicowych ugrupowań w Europie, MacShane zaatakował Prawo i Sprawiedliwość.

„Na szczęście tę narrację w zeszłym miesiącu przerwała porażka antyunijnej, antykobiecej, homofobicznej partii Prawo i Sprawiedliwość w polskich wyborach, choć powrót Donalda Tuska na stanowisko premiera jest wstrzymywany przez prezydenta Andrzeja Dudę. (...) Pomysł, że cała Europa skręca w prawo, nie ma sensu” – napisał polityk Partii Pracy.

Reakcja wiceszefa MSZ. „Wzywam do zmiany tego tekstu”

Na publikację zareagował wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. W opublikowanym na X (dawniej Twitter) wpisie podkreślił, że PiS odrzuca twierdzenia MacShane'a „w możliwie najostrzejszy sposób”.

Mularczyk wezwał także redakcję tygodnika do niezwłocznej zmiany treści artykułu.

„Niezwykle niepokojące jest to, jak były brytyjski minister stanu ds. Europy z Partii Pracy Denis MacShane może w ten sposób zniesławiać Prawo i Sprawiedliwość oraz Polskę oraz to, że źródło medialne może pozwolić na publikację tych zniesławiających wypowiedzi. (...) Wzywam The New European do jak najszybszej zmiany tego tekstu. Tego typu stwierdzeń nie można pozostawiać bez sprzeciwu” – zaapelował wiceszef MSZ.

