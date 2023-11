Spotkanie Andrzeja Dudy i prezydenta Finlandii. „Deportacja migrantów stała się niemożliwa”

Z wizytą do Polski przyjechał prezydent Finlandii Sauli Niinisto, który spotkał się m.in. z Andrzejem Dudą. Rozmowy głów państw skupiły się wokół problematyki bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO oraz w regionie Morza Bałtyckiego, a także kwestii zagrożeń hybrydowych. Następnie politycy podsumowali spotkanie na konferencji prasowej.

Presja migracyjna Rosji na fińską granicę. Andrzej Duda zadeklarował wsparcie

Duda wspomniał, że Niinisto jest „jednym z najbardziej doświadczonych w Europie polityków w skomplikowanej sytuacji międzynarodowej”. Poruszono m.in. kwestię presji migracyjnej ze strony Rosji na fińskiej granicy, z czym Polska zmaga się na granicy z Białorusią. – Finlandia może liczyć na nasze poparcie i podzielenie się doświadczeniem – mówił polski prezydent.

Duda ujawnił, że rozmawiano również o tym, jak „rozpalony na nowo konflikt bliskowschodni” wpłynął na wojnę w Ukrainie. Polska głowa państwa zapewniła, że wsparcie dla Ukrainy „aż do zwycięstwa, czyli przywrócenia międzynarodowo uznanych granic z 2014 r”.. – Ukraina powinna uzyskać twarde gwarancje bezpieczeństwa, a w naszym przekonaniu jest to gwarancja przyjęcia do NATO, oczywiście po zakończeniu wojny – podsumował Duda.

Sauli Niinisto o problemach migracyjnych Finlandii. Wszystko zaczęło się w 2015 r.

Z kolei Niinisto zaznaczył, że „pokój i bezpieczeństwo są ważniejsze od gospodarki i handlu”. Wspomniał, że problemy migracyjne na granicy Finlandii po raz pierwszy zaczęły się w 2015 r., ale wtedy się zakończyły, a teraz rozpoczęły na nowo. W kontekście praw człowieka fiński prezydent podkreślił, że ważne jest bezpieczeństwo narodowe. – Wydaje się, że deportacja migrantów, którzy nie spełniają kryteriów azylowych, stała się niemożliwa – powiedział.

