Szydło stanęła w obronie Obajtka. „A pan to zdaje się z Czeladzi?”

Jedną z podstaw umowy koalicyjnej zawartej przez przyszłą koalicję rządzącą jest „odpolitycznienie spółek skarbu państwa”. Nie powinna więc dziwić chęć polityków Platformy Obywatelskiej, aby Daniel Obajtek, uważany przez nich za „człowieka partii”, podał się do dymisji.

Borys Budka zachęca Daniela Obajtka do dymisji

– On był częścią PiS-owskiej nomenklatury. To nie jest tak, że Daniel Obajtek to jest menadżer wspaniały. To jest wójt Pcimia – stwierdził Borys Budka.

Zdaniem polityka prezes Orlenu „dzięki politycznemu wsparciu uciekł z ławy oskarżonych po to, aby zasiadać w spółkach skarbu państwa”. – Mam nadzieję, że przynajmniej na koniec on, w przeciwieństwie do pana Morawieckiego, będzie miał odrobinę honoru, położy papiery i poda się do dymisji – powiedział były przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Daniel Obajtek zarzuca Borysowi Budce brak szacunku do Pcimia

Ta wypowiedź dość szybko spotkała się z ripostą ze strony samego zainteresowanego, który zarzucił politykowi… brak szacunku do Pcimia.

„Szanowny Panie Borysie Budko, dziś ORLEN ogłosił przejęcie udziałów w kolejnych złożach w Norwegii, dzięki czemu nasze wydobycie gazu ziemnego wzrośnie w tym kraju o 1/3. Każdego dnia pracujemy nad bezpieczeństwem energetycznym Polski i będziemy to robić tak długo, jak pozwolą na to stosowne organy – również po to, by dłużej zapobiegać rozbijaniu, a może prywatyzacji ORLEN-u” – napisał w mediach społecznościowych Obajtek.

Prezes Orlenu odniósł się także do uszczypliwości ze strony Borysa Budki. „Natomiast co do Pana wycieczek personalnych, na poniższych liczbach ma Pan porównanie kompetencji „wójta z Pcimia” i „menadżerów z PO”. To się samo komentuje. P.S. i proponuję trochę więcej szacunku do Pcimia, jego mieszkańców i Polski powiatowej” – dodał.

Beata Szydło pyta Borysa Budkę o kompleksy

W obronie Daniela Obajtka stanęła także była premier Beata Szydło. „Panie Budka, taką pogardę ma pan do Pcimia? A pan to zdaje się z Czeladzi? To jakiś kompleks? Wszyscy mają być z Warszawy czy innych dużych miast? Tak nie było, nie jest i nie będzie. Stosowanie jako epitetu, że ktoś jest z Pcimia, jest wyjątkowo haniebnym chwytem” – napisała europosłanka.

„Swoją drogą, jakoś pod zarządem „wójta Pcimia” Orlen zaczął notować wielokrotnie większe zyski, niż za czasów jakże wielkomiejskich rządów PO, stając się gigantem rynkowym na europejską skalę. Obecne wściekłe ataki na Orlen i prezesa Obajtka ze strony polityków PO to też może być wyraz kompleksów” – stwierdziła. Dodała również, że „wójt Pcimia” upokorzył polityków Platformy, „pokazując jak skutecznie zarządzać firmą”.

„Pojawia się również pytanie, czy obecne ataki na Orlen nie są przygotowywaniem gruntu pod sprzedaż narodowego koncernu. Zyski i rozwój muszą być przecież „unieważnione” bo w wizji Platformy nie ma miejsca dla Polski z lotniskami, portami i silnym Orlenem” – dodała była premier.

