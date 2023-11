Włodzimierz Karpiński oficjalnie europosłem. Roberta Metsola: Witamy nowych kolegów

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola poinformowała, że Włodzimierz Karpiński i Witold Pahl otrzymali mandaty europosłów. – Witam nowych kolegów – przekazała Metsola.

Nowi europosłowie zastąpili kolejno Bartosza Arłukowicza i Krzysztofa Hetmana, którzy uzyskali w ostatnich wyborach mandaty poselskie z ramienia Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi. Informacja o objęciu przez Karpińskiego i Pahla mandatów pojawiła się już pod koniec ubiegłego tygodnia. Widnieją oni również w oficjalnym spisie europosłów na stronie internetowej PE.

Chwilę przed objęciem mandatu Karpiński opuścił areszt

Największe kontrowersje budzi mandat, którzy objął Włodzimierz Karpiński – były minister skarbu państwa, a także były sekretarz m.st. Warszawy. W ubiegłym tygodniu, 16 listopada, opuścił on areszt śledczy, w którym przebywał od lutego w związku z zarzutem przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości około 5 milionów złotych.

– Chciałem podziękować za cierpliwość przede wszystkim, ja jej musiałem wykazać dużo więcej i oświadczyć, że czując się skrzywdzonym przez prokuraturę i sposób działania, który spowodował takie długotrwałe przebywanie w areszcie, wydam stosowne oświadczenie, jak ochłonę, a w tej chwili pragnę jak najszybciej spotkać się z rodziną – mówił po opuszczeniu aresztu Włodzimierz Karpiński.

Karpiński uzyskał czwarty wynik na liście

Polityk obejmuje mandat, którego zrzekł się Krzysztof Hetman. Nie był on jednak drugi w kolejności. Wyższy od Karpińskiego wynik uzyskała Joanna Mucha. Ta jednak zdecydowała się na nieprzyjmowanie go w związku z uzyskaniem mandatu do Sejmu. Karpińskiego wyprzedził również Riad Haidar, który zmarł w maju.

Z związku z uzyskaniem mandatu europosła, Włodzimierz Karpiński został objęty immunitetem. Zdaniem jego pełnomocnika nic to jednak nie zmieni. – Immunitet pozwala mu współpracować z wolnej stopy, ale nic się nie zmieni, jeżeli chodzi o konsekwencje w wykazywaniu prawdy o sytuacji, która wiąże się z postawieniem zarzutów. Jako człowiek honoru będzie stawiał się na każde żądanie prokuratury – zapewniał Michał Królikowski.

Czytaj też:

Oto nowy kandydat na szefa NATO. Ma „zdecydowane stanowisko ws. Ukrainy”Czytaj też:

Nowy rzecznik praw dziecka. Ustalono, kto zastąpi Mikołaja Pawlaka