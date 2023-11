Nieoficjalnie wiadomo, kto zostanie ministrem zdrowia. Joanna Mucha: Fake news albo nic o tym nie wiem

Onet ustalił, że nie Izabela Leszczyna, ale Joanna Mucha ma objąć resort zdrowia w nowym rządzie Donalda Tuska. Portal twierdzi, że posłanka Koalicji Obywatelskiej obejmie Ministerstwo Funduszy Regionalnych, a Ministerstwo Zdrowia przejmie właśnie Trzecia Droga.

– Ministerstwo Zdrowia jest dziś najtrudniejszym resortem. Jeśli miałabym w nim pracować to oczywiście z pełną świadomością, że jest to misja samobójcza. Ogromna praca do wykonania – oceniał Joanna Mucha w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną. Gazeta zapytała Muchy o ustalenia portalu Onet. – To fake news albo jeszcze o tym po prostu nie wiem – komentuje posłanka Trzeciej Drogi.

Kim jest Joanna Mucha?

Mucha ukończyła w 2001 r, . studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2006 studia podyplomowe z zakresu ekonomiki zdrowia. W 2007 r. na podstawie rozprawy „Racjonalizacja publicznej służby zdrowia w Polsce poprzez system dopłat pacjentów do usług medycznych” uzyskała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim stopień doktora nauk ekonomicznych.

W 2011 r. otrzymała tekę ministra sportu i turystyki w drugim rządzie Donalda Tuska. W 2019 r. planowała ubiegać się o funkcję przewodniczącego PO, lecz finalnie udzieliła poparcia Borysowi Budce. W 2021 przeszła do Polski 2050 Szymona Hołowni.

Politycy KO, Trzeciej Drogi i Lewicy przekonują, że skład rządu jest gotowy. Nie chcą natomiast mówić jeszcze o konkretnych nazwiskach. Wiadomo jedynie oficjalnie, że wicepremierami będą Władysław Kosiniak-Kamysz z Polskiego Stronnictwa Ludowego i Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy.

Jaki będzie skład nowego rządu? Nieoficjalne ustalenia

Nieoficjalnie mówi się też, że Ministerstwo Cyfryzacji ma przypaść wspomnianemu już Gawkowskiemu, a na fotelu ministra edukacji zasiądzie Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Według nieoficjalnych doniesień „GW” Koalicji Obywatelskiej mają przypaść MSWiA, MSZ, MAP, a także resorty sprawiedliwości, finansów, kultury i sportu. Ministrem spraw wewnętrznych i administracji ma zostać Marcin Kierwiński. Borys Budka z kolei może stanąć na czele Ministerstwa Sprawiedliwości lub Ministerstwa Aktywów Państwowych.

We „Wprost” informowaliśmy, że szefem ministerstwa spraw zagranicznych ma zostać Radosław Sikorski. Z kolei „Rzeczpospolita” podała, że na czele ministerstwa sportu ma stanąć Sławomir Nitras.

