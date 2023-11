In vitro finansowane przez państwo. Rafał Bochenek zagłosuje za

W programie „Sedno Sprawy” w Radiu Plus Rafał Bochenek był pytany o in vitro finansowane przez państwo.

– U nas dyscypliny w tej sprawie nie było – mówił polityk. Dodał, ze on sam zagłosuje za tą możliwością, ponieważ wiele par boryka się z problemem niepłodności.

Politycy PiS o in vitro. Wymijająca odpowiedź Morawieckiego

– Skuteczność metody jest różnie oceniana, ale rodzice powinni mieć możliwość decydowania – powiedział. – Uważam, że taka furtka powinna istnieć. (...) Choć mam nadzieję, że w ustawie będzie doprecyzowana kwestia np. wykorzystywania zarodków do celów eksperymentalnych. Nie chciałbym, by tak się to odbywało – dodał.

Wcześniej wymijającej odpowiedzi na temat in vitro udzielił premier Mateusz Morawiecki, zapytany o propozycję bonu rodzicielskiego, którą przedstawił w poniedziałek.

– Mamy zwolenników i przeciwników tej metody. Ale jesteśmy tutaj otwarci. Orientacyjna kwota tego bonu to między 10 a 20 tys. zł – o takiej kwocie dyskutowaliśmy – mówił szef rządu bez rozstrzygania, czy sztuczne metody zapłodnienia mogłoby być tak finansowane.

Głosowanie już 22 listopada

Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że już w środę 22 listopada koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy zajmie się dofinansowaniem metody zapłodnienia in vitro.

„Jedną z pierwszych decyzji rządu PiS było zlikwidowanie dofinansowania programu in vitro. Zmienimy to już w najbliższą środę i przywrócimy szansę na szczęście tysiącom polskich rodzin!” – napisał Kosiniak-Kamysz na portalu X.

Także sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński zapowiadał, że już we wtorek można spodziewać się głosowania w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o finansowaniu przez państwo leczenia niepłodności metodą in vitro. – Na agendę sejmową wjedzie projekt o szczęściu, czyli projekt dotyczący in vitro. Projekt in vitro jest o tym, żeby ludzie czuli się szczęśliwi – mówił.

