Hołownia zdradził, co powiedziałby Morawieckiemu. „Jest jak kot Schroedingera”

– Kiedy myślę o Mateuszu Morawieckim, to przypomina mi się fenomen kota Schroedingera. Był to taki kot, który jednocześnie był w pudełku, ale był też poza pudełkiem. I mam wrażenie, kiedy słucham, czytam, oglądam pana premiera, kiedy widzę, co wpływa do laski marszałkowskiej z jego strony, że mamy do czynienia z premierem Schroedingera, który z jednej strony jest premierem, ale z drugiej strony premierem nie jest – ocenił Szymon Hołownia.

Mateusz Morawiecki spotka się z Szymonem Hołownią?

Wcześniej Mateusz Morawiecki powiedział, że jeżeli Szymon Hołownia byłby skłonny przyjąć go na spotkanie, to bardzo chętnie się z nim spotka. – Chcę zapewnić pana premiera, że dojdzie do takiego spotkania zaraz po tym, jak wyklaruje się jego status. Bo w tej chwili jest, jak rozumiem, z jednej strony zdymisjonowanym premierem rządu, który ma powierzone obowiązki, ale już tylko administruje i jest też jednocześnie osobą, która jeszcze nie sformowała nowego rządu – wyjaśnił marszałek Sejmu. – Kiedy ten nowy rząd zostanie przez niego sformowany, zaprzysiężony przez prezydenta, niezwłocznie spotkam się z tak usankcjonowanym premierem, aby zadać mu też wiele pytań dotyczących tego, co teraz do Sejmu spływa – dodał.

Szef Polski 2050 wspomniał, że ze strony rządu pojawił się m.in. projekt ustawy okołobudżetowej. – Zadam panu premierowi pytanie, dlaczego nie wpłynął budżet. Analizy sejmowe wskazują jednoznacznie, że budżet złożony przez rząd PiS we wrześniu uległ dyskontynuacji, a więc zaraz po tym, jak został utworzony nowy Sejm, ten budżet powinien zostać złożony raz jeszcze – tłumaczył polityk.

- Wczoraj wieczorem kolejna propozycja, na pięć minut przed Prezydium Sejmu dostaliśmy wrzutkę o zerowym vacie na żywność. To będzie moje kolejne pytanie dla pana premiera, dlaczego, jeżeli posłowie jego ugrupowania składają poprawkę o konieczności wprowadzenia czy przedłużenia zerowego VAT-u na żywność to dlaczego pan premier nie uwzględnił zerowego VAT-u na żywność w budżecie, który złożył do Sejmu? – dopytywał.

Sejm. Co z projektem ws. niedzieli handlowej?

Marszałek Sejmu wskazał też, że trafiła do niego również ustawa o wakacjach kredytowych i została ona wysłana do analiz. – Traktujemy ten projekt poważnie – zapewnił.

Do Sejmu trafił także projekt ustawy o niedzieli handlowej – tak aby 24 grudnia był dniem wolnym od pracy a niedzielę handlową przenieść na jeden z wcześniejszych weekendów. – Tę ustawę będziemy procedować. Ona jest pilna w tym sensie, że 24 grudnia nie poczeka, a więc nadamy jej, oczywiście po analizach, numer druku i trafi do normalnego, parlamentarnego obiegu. Z pamięcią o tym, że trzeba to zrobić w miarę szybko, jeżeli mamy ułatwić życie Polakom przed tymi świętami – podsumował Szymon Hołownia.