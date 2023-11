Tajemnicza wiadomość członkini TK. Kto złamie szyfr Krystyny Pawłowicz?

We wtorek 221 listopada sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz opublikowała na swoim koncie na Twitterze (X) wielce tajemniczy wpis. Przytoczmy go w całości, by każdy mógł sam spróbować go rozszyfrować.

Tajemnicza wiadomość Krystyny Pawłowicz

„**** ******** ******* na ************* u***** (emoji z flagą Polski). M******** o******* ***** to (cztery emoji z maską klauna). Szkoda (emoji z flagą Polski)” – napisała była posłanka Prawa i Sprawiedliwości.

Musimy przyznać, że szyfr spełnia swoje zadanie, bo kompletnie nie rozumiemy, co sędzia Pawłowicz miała na myśli. Przypuszczamy jedynie, że ostateczna konkluzja, to – „szkoda Polski”. Nie wiemy tylko, dlaczego jej szkoda i jak ewentualnie moglibyśmy pomóc.

Internauci bawią się w zgadywanie słów przedstawicielki TK

W swoich dociekaniach nie ustają internauci. Wyczuwając, że chodzi o zabawę podobną do „Koła fortuny”, proszą influencerkę o kolejne literki. W odpowiedzi czytają, że „byłaby za duża podpowiedź”.

Kiedy użytkownik o umieniu Grzegorz wprost poprosił o podpowiedź, otrzymał niepokojący komentarz. „Nie,bo poszłabym siedzieć” – pisała Krystyna Pawłowicz. Uszczypliwi internauci zaczęli pisać pod tą wiadomością, że „czas najwyższy” i „byłoby lepiej dla wszystkich”.

Pojawiły się też szyfrowane odpowiedzi ze strony użytkowników platformy X (Twitter). Ktoś odpisał „****** ******s*** s********”, ktoś inny „***** ***”. Pan Jakub całe zamieszanie podsumował pochwałą dla Krystyny Pawłowicz. „Sądząc z reakcji hejtetow trafiła Pani w samo sedno!” – napisał.

Krystyna Pawłowicz nie cieszy się sympatią Polaków?

Sędzia Krystyna Pawłowicz poskarżyła się, że w dniu Wszystkich Świętych spotkała się na cmentarzu z „wyjątkową falą agresji”. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego oceniła, że wśród atakujących ją osób znalazły się osoby starsze, będące widzami TVN. „To efekt stałego szczucia na mnie przez obecną jeszcze opozycję, wzmożonego i ośmielonego dodatkowo sukcesem wyborczym partii nienawiści” – stwierdziła, obwiniając o całą sytuację polityków Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Lewicy. Być może to właśnie ze względu na tę „agresję”, była posłanka postanowiła pisać szyfrem.

