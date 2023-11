Ta decyzja miała być dyskutowana za zamkniętymi drzwiami. Rzecznik PiS komentuje

O tym, że Prawo i Sprawiedliwość miałoby podzielić los innych ugrupowań czy koalicji napisała gazeta.pl. Portal ustalił, że za zamkniętymi drzwiami toczą się rozmowy nad zmianą nazwy. Do takiego „rebrandingu” miałoby dojść z początkiem przyszłego roku. Nie wiadomo, co poza nową nazwą mogłoby ulec zmianie, ale mieliśmy do czynienia z podobnymi sytuacjami w historii.

SLD z Wiosną Roberta Biedronia nazwały się Nową Lewicą, natomiast PSL z Polską 2050 Szymona Hołowni promują od pewnego czasu Trzecią Droga. Także Solidarna Polska przemianowała się na Suwerenną Polskę, a w kontekście PO częściej mówi się o Koalicji Obywatelskiej.

Portal wyjaśnia, że zmiana nazwy PiS to nie koniec tego projektu, ale „być może próba jego odrodzenia”. - Jest to już dyskutowane, ale bez pośpiechu. Decyzja zapadnie, ale może być na początku przyszłego roku – mówi jeden z polityków PiS, chcący zachować anonimowość.

Prawo i Sprawiedliwość zmieni nazwę? Rafał Bochenek zabrał głos

Gazeta.pl pisze też, że zniknięcie nazwy PiS było by końcem pewnej epoki partii, która Polakom „kojarzy się przede wszystkim z Jarosławem Kaczyńskim”. Portal twierdzi, że chowanie szyldów partyjnych jest w wyborach samorządowych stałym elementem. Warto przypomnieć, że wiosną 2024 czeka nas maraton wyborczy. Po wyborach parlamentarnych odbędą się wybory samorządowe oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.

Na doniesienia te odpowiedział rzecznik partii. „W związku pojawiającymi spekulacjami medialnymi, chciałbym zdementować pojawiające się informacje jakoby w PiS trwały prace nad zmianą nazwy ugrupowania” – zapewnia Rafał Bochenek. Internauci w komentarzach pod wpisem na platformie X zgłaszali swoje propozycje, gdyby jednak do zmiany nazwy doszło.

Również Marek Suski zapewniał w rozmowie z Interią, że „PiS pozostanie PiS-em”. — Słyszałem, że nazwę chce zmienić Koalicja Obywatelska na Kolumna Europejska. A koalicja sejmowa na PZPR, czyli Polska Zjednoczona Partia Rozbiorowa — żartował polityk PiS.

