Nowe informacje ws. rządu Donalda Tuska. Nieoficjalne ustalenia

Politycy zwycięskiej koalicji zapewniają, że skład rządu jest już gotowy, ale nie chcą mówić o personaliach. Wicepremierami w gabinecie Donalda Tuska będą Władysław Kosiniak-Kamysz z Polskiego Stronnictwa Ludowego i Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy, ale z ogłoszeniem tego, kto obejmie poszczególne resorty, dotychczasowa opozycja czeka do czasu zaprzysiężenia. Padła nawet prawdopodobna data.

Nowy rząd Donalda Tuska. Nieoficjalnie: Wiceministrowie resortów z różnych partii

Tymczasem Mateusz Morawiecki zapewnia, że kontynuuje misję powierzoną mu przez Mateusza Morawieckiego. Co więcej, nieoficjalnie wiadomo, że ma już pierwszego ministra. Rzeczpospolita ustaliła, że czas, jaki prezydent dał na utworzenie rządu został dobrze wykorzystany przez KO, Trzecią Drogą i Lewicę, bo kandydaci na ministrów już są, a trwają obecnie rozmowy nad obsadzeniem wiceszefów resortów.

Gazeta podaje, że na stanowisko szefa KPRM przymierzany jest bliski współpracownik Tuska – Jan Grabiec. „Za legislację w nowym rządzie (być może jako szef Komitetu Stałego) Maciej Berek, który w latach 2007-2015 był szefem RCL (Rządowego Centrum Legislacji)” – pisze Rzeczpospolita.

Co więcej, w nowym rządzie w ministerstwach podlegających danej partii funkcję wiceministrów mają pełnić przedstawiciele innych ugrupowań w ramach koalicji. To zmiana w stosunku do rządów Zjednoczonej Prawicy. Przykładowo w resorcie kierowanym przez polityka z KO, wiceministrami mają być parlamentarzyści z Trzeciej Drogi i Lewicy.

Jaki będzie skład nowego rządu? Nieoficjalne ustalenia

Co do tej pory wiadomo o nowym rządzie? Nieoficjalnie mówi się, że Ministerstwo Cyfryzacji ma przypaść Krzysztofowi Gawkowskiemu, a na fotelu ministra edukacji może zasiąść Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Według nieoficjalnych doniesień „GW” Koalicji Obywatelskiej mają przypaść MSWiA, MSZ, MAP, a także resorty sprawiedliwości, finansów, kultury i sportu. Ministrem spraw wewnętrznych i administracji ma zostać Marcin Kierwiński, natomiast Borys Budka może stanąć na czele Ministerstwa Sprawiedliwości lub Ministerstwa Aktywów Państwowych.

We „Wprost” informowaliśmy, że szefem ministerstwa spraw zagranicznych ma zostać Radosław Sikorski. Z kolei „Rzeczpospolita” podała, że na czele ministerstwa sportu ma stanąć Sławomir Nitras.

Czytaj też:

To ona ma zastąpić Sasina. Kim jest pierwsza kandydatka na ministra w nowym rządzie PiS?Czytaj też:

KRS wybrała wiceszefa. Tomasz Zimoch odrzucił nietypową propozycję