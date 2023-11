Konfederacja zadecydowała ws. poparcia dla rządu Mateusza Morawieckiego

Konfederacja nie zamierza poprzeć ani rządu Matusza Morawieckiego, ani rządu Donalda Tuska. Niemniej na spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów udadzą się m.in. Krzysztof Bosak i Grzegorz Braun.

Konfederacja ma długą listę zarzutów do Mateusza Morawieckiego

„Uważamy, że Polska zasługuje na rząd autentycznie prawicowy, a Mateusz Morawiecki przez sześć lat sprawowania funkcji Premiera wielokrotnie udowodnił, że nie zamierza realizować polityki konserwatywnej, wolnorynkowej, ani zgodnej z polskim interesem narodowym” – czytamy w czwartkowym oświadczeniu Konfederacji.

Wśród zarzutów Konfederacji w kierunku Mateusza Morawieckiego pojawiają się m.in. „zgoda na tzw. unijny mechanizm „pieniądze za praworządność”” i „poparcie Funduszu Odbudowy”. Zdaniem partii są to „działania skrajnie dla Polski i Polaków niekorzystne”.

Gospodarka i „afera wizowa”

W oświadczeniu Konfederacja odnosi się także do tzw. afery wizowej. „To Mateusz Morawiecki odpowiada za prowadzenie polityki masowej imigracji i sprowadzenie do Polski tysięcy imigrantów z Azji i Afryki. Było to otwarte złamanie obietnic wyborczych PiS” – pisze w oświadczeniu partia.

Nie zabrakło także tematów gospodarczych. „W ciągu sześciu lat podniesione zostały dziesiątki podatków, a skala deficytu i inflacji była rekordowa” – czytamy. Konfederacja zarzuca „rządowi PiS-SuwPol”, że kontynuował on „wyniszczającą polskie górnictwo politykę poprzedników zamykając kolejne polskie kopalnie”.

„Jednocześnie podejmował działania wymierzone w polskie rolnictwo, próbując wprowadzić tzw. „piątkę przeciw rolnikom” oraz zgadzając się na zalew Polski ukraińskimi produktami rolnymi. W tym samym czasie rząd Mateusza Morawieckiego dopuścił też do powstania problemu nieuczciwej konkurencji z Ukrainy w branży transportowej i wielu innych branżach” – pisze Konfederacja.

„Z tych i wielu innych przyczyn Konfederacja będzie głosować przeciwko wotum zaufania dla rządu Premiera Mateusza Morawieckiego” – zapewniono.

Politycy Konfederacji spotkają się z Mateuszem Morawieckim

Niemniej partia weźmie udział w zaproponowanym przez Mateusza Morawieckiego spotkaniu. Na nim przedstawić ma premierowi swoje stanowisko i spróbować nakłonić go do „realizacji postulatów przewoźników i rolników protestujących na granicy polsko-ukraińskiej”.

„Wyznaczeni przez Radę Liderów delegaci Konfederacji udadzą się do Kancelarii Premiera, aby w imieniu półtora miliona wyborców przekazać premierowi Mateuszowi Morawieckiemu jasny komunikat – to koniec Waszej władzy!” – napisano. Na spotkanie udadzą się Krzysztof Bosak, Grzegorz Braun, Włodzimierz Skalik i Krzysztof Tuduj.

