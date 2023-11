Morawiecki zwrócił się do Hołowni. „Tu nie ma co szukać trzeciej drogi”

W czwartek, 23 listopada Mateusz Morawiecki udostępnił w mediach społecznościowych nagranie z apelem do Szymona Hołowni. W spocie wymienił trzy punkty, którymi – zdaniem premiera – „polski Sejm musi się zająć tu i teraz”.

Nowy spot premiera Morawieckiego

Prezes rządu stwierdził, że nowy parlament powinien rozpocząć prace nad przedłużeniem wakacji kredytowych i zerowego VAT-u na żywność oraz zamrożeniem cen energii. – Wprowadziliśmy te mechanizmy w trudnych czasach, już parę lat temu, i warto to kontynuować – powiedział Morawiecki, podkreślając, że wymienione projekty przyczyniły się stabilizacji wysokości opłat.

W dalszej części nagrania Prezes Rady Ministrów zwrócił się bezpośrednio do nowo wybranego marszałka Sejmu, którego kilka dni wcześniej poprosił o spotkanie. – Nie ma na co czekać i nie ma o co się spierać – stwierdził. Przekonywał, że bezpieczeństwo finansowe to sprawa, która powinna jednoczyć polityków. – Tu nie ma co szukać trzeciej drogi, tylko wybrać tę, która się sprawdziła – dodał.

Marszałek Hołownia o spotkaniu

Premier Morawiecki podkreślił, że programy rządu Prawa i Sprawiedliwości – tzw. tarcza energetyczna, antyinflacyjna, solidarnościowa – były przykładem szybkiego i skutecznego przeciwdziałania kryzysowi. – Dlatego dziś nie warto zawracać kijem Wisły. Interes Polaków jest ważniejszy niż interes polityczny – podsumował.

Szymon Hołownia zapewnił, że do spotkania z przedstawicielem PiS dojdzie „zaraz po tym, jak wyklaruje się jego status”. – W tej chwili jest, jak rozumiem, z jednej strony zdymisjonowanym premierem rządu, który ma powierzone obowiązki, ale już tylko administruje i jest też jednocześnie osobą, która jeszcze nie sformowała nowego rządu – wyjaśnił we wtorek, 21 listopada marszałek Sejmu.

