Czym posłowie zajmą się w przyszłym tygodniu? Szymon Hołownia przedstawił harmonogram

Szymon Hołownia na konferencji prasowej powiedział, jak w przyszłym tygodniu będą wyglądały prace trwającego posiedzenia Sejmu. Marszałek Sejmu przyznał na wstępie, że chciałby, aby „stało się zwyczajem informowanie o tym, co nas czeka i jaki jest plan pracy”. Lider Polski 2050 podkreślił, że „ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły”. Hołownia wyjaśnił, że dwa dni przyszłego tygodnia będą „bardzo intensywne”.

– W kolejnym tygodniu, tym który będzie po tym tygodniu, który nastąpi, spodziewam się nawet posiedzenia trzydniowego, żebyśmy byli w stanie te wszystkie rzeczy, z którymi chcemy się zmierzyć, zrobić – zapowiedział marszałek Sejmu. Hołownia ujawnił że „w pierwszym dniu posiedzenia obrad tego samego posiedzenia, we wtorek, będą trwały posiedzenia komisji sejmowych”.

Marszałek Sejmu o planie pracy posłów

– Jak państwo wiecie, większość z nich została ukonstytuowana, zostały chyba jeszcze cztery, o ile mnie pamięć nie myli, które wciąż czekają na swoje pierwsze posiedzenie i wyłonienie prezydiów. To się będzie działo na bieżąco, w jednej z komisji są problemy takie, że część składu komisji po prostu zachorowała na COVID-19 i nie byli w stanie zebrać się w tym dniu. W innych to są inne przypadki organizacyjne, ale postaramy się doprowadzić do tego, żeby jak najszybciej powstały – mówił.

Lider Polski 2050 wyraził nadzieję, że „na plenarnym posiedzeniu, które zacznie się o godz. 12:00, powołany zostanie Rzecznik Praw Dziecka oraz członek Państwowej Komisji ds. Przeciwdziałania Wykorzystywaniu Seksualnemu Małoletnich poniżej lat 15., nazywanej czasami kolokwialnie komisją ds. pedofilii”. – W tej chwili te zgłoszenia kandydatów na te stanowiska są w komisjach, są opiniowane przez komisje – wyjaśniał Hołownia. Sejm zajmie się też sprawą przeniesienia niedzieli handlowej.

Szymon Hołownia przedstawił harmonogram prac Sejmu

Marszałek Sejmu kontynuował, że chciałby, aby w drugiej części wtorkowego posiedzenia swoje pierwsze czytanie miały trzy projekty uchwał ws. komisji śledczych. – Pierwsza z nich dotyczy wyborów kopertowych, druga skandalicznej sytuacji związanej z podejrzeniem handlu polskimi wizami, a trzecia będzie próbowała odpowiedzieć na pytanie kto i dlaczego kupił Pegasusa – powiedział Hołownia. Może to potrwać dość długo, stąd będzie sporo czasu na dyskusję.

W środę od godz. 9:00 posłowie mają się zająć pierwszym czytaniem obywatelskiego projektu złożonego przez środowisko pielęgniarek dotyczącego podwyżek, który objęłyby też diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów. W środę może się odbyć także głosowanie ws. ustawy o in vitro, a na końcu głosowanie ws. odwołania członków komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022, zwanej popularnie lex Tusk.

