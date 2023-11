Szymon Hołownia uzdrowi Sejm? Są wyniki sondażu

Wybrany przez nową większość sejmową Szymon Hołownia był ostatnio pytany w „Kropce nad I”, czy uważa, że PiS postanowiło go „przetestować”, a sceny z pierwszych dni posiedzenia Sejmu były rodzajem „fuksówki, fali”.

– Nie wiem. Mogę też tak to odczytywać. Natomiast wiem, że to prawo, które zostało napisane w regulaminie Sejmu nie może doprowadzić do tego, że ktoś będzie próbował trollować obrady Sejmu. Ja chcę stać na straży powagi Sejmu – podkreślił Szymon Hołownia.

To właśnie przestrzeganiem regulaminu marszałek tłumaczył nieudzielenie głosu prezesowi PiS, co wywołało spore zamieszenie. We wtorek nie dopuścił Marka Suskiego do głosu. Argumentował, że jeden z posłów. jako przeciwnik wniosku formalnego, wypowiedział się przed nim.

Hołownia odmieni Sejm?

„Rzeczpospolita” sprawdziła, czy respondenci wierzą w zmianę standardów w Sejmie.

„Szymon Hołownia zapowiada, że jako marszałek Sejmu zrobi wszystko, by Sejm stał się miejscem merytorycznej i kulturalnej debaty politycznej. Czy pana/pani zdaniem są na to jakieś szanse?” – zapytano w sondażu IBRiS.

„Zdecydowanie tak” odpowiedziało 16 proc. respondentów, „raczej tak” 35,3 proc (w sumie 51,3). „Co ciekawe, raczej tak uważa również 16 proc. wyborców PiS, którzy są sceptycznie nastawienie do zmian w Sejmie (34 proc. – zdecydowanie nie, 28 proc. – raczej nie)” – czytamy w omówieniu wyników.

W zmianę standardów sejmowych najbardziej wierzy elektorat Lewicy. Aż 75 proc. wyborców tego ugrupowania uważa, że raczej są szanse na poprawę. Wśród wyborców KO 35 proc. powiedziało „zdecydowanie tak”, a raczej tak 45, Trzeciej Drogi– 38 i 39. Wśród wyborców Konfederacji 15 proc. badanych uznało, że „raczej tak”, 39,2 proc. nie wierzyło w zmianę na lepsze, a 9,6 proc. nie miało opinii na ten temat.

