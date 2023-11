Wydatki na podkomisję smoleńską. Brejza pytał o koszty z ponad siedmiu lat

„M. Błaszczak odmawia ujawnienia wydatków podkomisji smoleńskiej. Tydzień po terminie odpowiedzi – cisza. Ale niebawem audyt wydawania środków publicznych przez „ekspertów” Macierewicza” – napisał na X poseł KO, Krzysztof Brejza.

Zamieścił też pismo w tej sprawie do szefa MON. Pytał w nim o łączny koszt działalności podkomisji w okresie od 4 lutego 2016 r. do 31 października 2023. Drugie pytanie dotyczyło sumy wydatków na jej działalność w dniach 11 kwietnia 2022 r. do 31 października 2023 r.

Wcześniej Krzysztof Brejza powoływał się na dokumenty, z których wynikało, że od 4 lutego 2016 roku do 26 lipca 2022 roku podkomisja smoleńska Antoniego Macierewicza kosztowała podatników blisko 30 milionów złotych (29 791 tys. złotych).

Koszty utrzymania podkomisji smoleńskiej. NIK ma wątpliwości

W tym roku wątpliwości co do wydatków na podkomisję miała Najwyższa Izba Kontroli, o czym pisała Wirtualna Polska. W opracowaniu dotyczącym wydatków państwa w 2022 roku NIK przyjrzał się m.in. umowom zawartym z członkami podkomisji smoleńskiej. Według izby szef MON Mariusz Błaszczak nie sprawował należycie kontroli nad częścią wydatków ponoszonych na jej działanie.

Kontrolerzy dopatrzyli się nieprawidłowości w przypadku dziewięciu umów zawartych z członkami podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego, łącznie na kwotę 602 600 zł. Nie wiadomo, na co przeznaczono te pieniądze.

11 kwietnia podkomisja Antoniego Macierewicza przedstawiła raport dotyczący przyczyn katastrofy smoleńskiej. Hasłem przewodnim prezentacji było słowo „eksplozja”. Polityk PiS udowadniał, że na pokładzie tupolewa doszło do wybuchu.

Z ustaleń dziennikarzy TVN24 wynikało, że Antoni Macierewicz i jego eksperci pominęli w końcowym raporcie te dokumenty, które nie wpisywały się w forsowaną narrację o rzekomym zamachu. Chodzi przede wszystkim o analizy przygotowane przez amerykańskich naukowców z Narodowego Instytutu Badań Lotniczych, na które wydano 8 mln złotych.

