Odpowiedź z kancelarii premiera przyszła natychmiast: Będzie to wyłącznie pana odpowiedzialność

Premier zwrócił się w czwartek do marszałka Sejmu Szymona Hołowni z prośbą o spotkanie. Tematem rozmów mają być wakacje kredytowe, zamrożenie cen energii i przedłużenie 0 proc. VAT na żywność. – Jeżeli teraz pytasz mnie, dlaczego nie robię zerowego VAT na żywność, to odpowiadam: bo to ty jesteś premierem – odpowiedział na konferencji w Białymstoku Hołownia.

– A wakacje kredytowe? A gdzie byliście, kiedy trzeba było złożyć tę ustawę i przeprocesować ją w Sejmie? Ostatni raz zebrał się 30 sierpnia, bo musiał mieć urlop na kampanię wyborczą – wymieniał marszałek Sejmu.

Na słowa Hołowni zareagował na platformie X rzecznik rządu. Piotr Müller „spiesząc z wyjaśnieniami” wskazał, że „potencjalny kandydat na ministra finansów w potencjalnej koalicji zapowiada, że powinna wrócić wyższa stawka VAT na żywność”. „Dlatego niezbędna jest ustawa żeby nikt nie cofnął decyzji w rozporządzeniu. Niech pan wprost powie, czy popiera zerowy VAT na żywność, czy robi pan sobie wolne od merytorycznej pracy przez kolejne tygodnie?” – zapytał rzecznik rządu.

Müller odpowiada Hołowni: Śpieszę z wyjaśnieniami

Później odniósł się do ustawy o niższych cenach energii i gazu, która – jak wskazał – jest niezbędna dla ochrony Polaków przed podwyżkami. „Proszę rozpocząć jej procedowanie, bo inaczej nie będzie możliwe jej wdrożenie i będzie to wyłącznie pana odpowiedzialność” – napisał Müller.

„Po trzecie, wakacje kredytowe również mogą być wprowadzone wyłącznie ustawowo. Projekt ustawy został przyjęty miesiąc temu. Czeka na pana decyzje co do dalszego procedowania” – dodał.

Finalnie marszałek Sejmu wraz z szefem ustępującego rządu mają spotkać się w przyszłym tygodniu. Szymon Hołownia zaprosił Mateusza Morawieckiego rozmów, gdy zostanie „wyklarowany status” szefa ustępującego rządu. – Mniej filmików, więcej pracy – zaapelował odpowiadając na wcześniejsze nagranie premiera.

Czytaj też:

Konfederacja po spotkaniu z premierem Morawieckim. Bosak: Na temat rządu było króciutkoCzytaj też:

Kto ma największy wpływ na Szymona Hołownię? „To jego zasługa”