Nowy rząd Mateusza Morawieckiego. Podano datę i godzinę zaprzysiężenia

Marcin Mastalerek przekazał, że zaprzysiężenie nowego rządu Mateusza Morawieckiego zaplanowano na godzinę 16:30 w poniedziałek 27 listopada. – Od tego momentu będzie czternaście dni na to, by uzyskać wotum zaufania w Sejmie – dodał szef gabinetu prezydenta w programie „Śniadanie Rymanowskiego”.

Zaprzysiężenie rządu Morawieckiego

– Jak rozumiem będzie to rząd zupełnie inny niż wcześniej, inna będzie konstrukcja tego rządu, dlatego pewnie mniej polityków partyjnych, bardziej będzie to rząd ekspercki – podkreślił polityk. Przyznał, że Andrzej Duda pozostaje w stałym kontakcie z Mateuszem Morawieckim, więc prawdopodobnie zapoznał się już z proponowanym składem nowej Rady Ministrów.

Z deklaracji polityków Prawa i Sprawiedliwości wynika, że w rządzie nie znajdzie się dotychczasowy minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, szef resortu aktywów państwowych Jacek Sasin i wiceminister kultury Jarosław Sellin. Jak ustalił Business Insider, prawdopodobnie nie zasiądzie w nim także minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Skład nowej Rady Ministrów

– Nie będzie to kalka 1:1. Będzie to rząd, który przedstawi pewną nową ofertę personalną, nie tylko programową. Pewna ciągłość też będzie – mówił w programie „Kawa na ławę” Marcin Horała. Mateusz Morawiecki przyznał, że nowa Rada Ministrów będzie „znacząco mniejsza” i znajdzie się w niej wiele kobiet. – Będzie to rząd polityczno-ekspercki – tak to nazwijmy – stwierdził w rozmowie z portalem Salon24, cytowany przez PAP.

Na prośbę o podanie nazwisk trzech nowych ministrów odpowiedział: „jedno tylko mogę – nazwisko premiera”. Zapewnił jednak, że pełen skład rządu jest już ustalony, ale jako pierwszy musi się z nim zapoznać Andrzej Duda. Minister Wojciech Kolarski podkreślił w TVP Info, że prezydent „przestrzega wszystkich terminów konstytucyjnych”.

