Dziś nowy rząd Mateusza Morawieckiego. Jarosław Kaczyński: To mój pomysł

O skład rządu Mateusza Morawieckiego, który ma zostać zaprzysiężony w poniedziałek o godz. 16:30 pytany był prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zgodnie z zapowiedziami, skład gabinetu ma być ekspercko-polityczny i ma w nim zabraknąć parlamentarzystów, którzy zasiadali w nim przez ostatnie lata.

– To mój pomysł. Chodzi o to, aby w tym rządzie nie było zbyt wielu polityków. Ale akurat minister Błaszczak być może się w nim znajdzie. Chcemy zaproponować nowe twarze i konkretną propozycję wobec Sejmu, prezydenta i społeczeństwa. Trzeba jednocześnie sprostować informacje medialne, jakoby znaczący politycy Prawa i Sprawiedliwości nie chcieli wejść do nowego rządu premiera Morawieckiego. To jest wierutne kłamstwo. Mieliśmy do czynienia z odwrotną sytuacją. – mówi lider Zjednoczonej Prawicy.

Nowy rząd PiS. Jarosław Kaczyński zabrał głos

Kaczyńskiego zapytano też, czy nie wyklucza sytuacji, w której dojdzie do tzw. trzeciego kroku konstytucyjnego, gdzie ktoś inny będzie kandydatem na premiera, np. Władysław Kosiniak-Kamysz. – Mówię o takiej możliwości, że koncepcja rządu ekspercko-politycznego nie jest zamknięta. Nie tylko premier wywodzący się z PiS może ją realizować, ale i inny kandydat. Być może z PSL, także ktoś inny niż lider tej partii. Może to być też ktoś spoza polityki – zapewnił.

W niedawnej rozmowie z portalem salon24.pl Mateusz Morawiecki mówił z kolei o wnioskach wyciągniętych z ostatnich wyborów i podkreślił, że w Prawie i Sprawiedliwości konieczne są zmiany. – Musimy się zmieniać, musimy się odnaleźć na nowo – zaznaczył premier.

Z nieoficjalnych ustaleń Onetu wynika, że w nowym rządzie Morawieckiego mają zasiadać m.in. obecna wiceminister – Olga Semeniuk-Patkowska (w nowym rozdaniu prawdopodobnie minister funduszy i polityki regionalnej), posłanka PiS, zaufana premiera – Anna Gembicka (przyszła minister rolnictwa) oraz rzecznik rządu Piotr Müller. Według wcześniejszych doniesień Business Insider Polska na czele resortu aktywów państwowych stanie Marzena Małek.

Mimo że rząd zostanie zaprzysiężony w poniedziałek, to Mateusz Morawiecki nie ma większości w Sejmie, która pozwalałaby mu uzyskać wotum zaufania. Choć nowi ministrowie będą pracować krótko, mogą liczyć na sowite odprawy. Jak zauważa serwis Business Insider Polska, w niektórych przypadkach będą one wynosić trzykrotność ministerialnej pensji.

