Nie będzie błyskawicznej likwidacji CBA? „Cięcia, reorganizacja i stopniowe wygaszanie”

Likwidacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego to jedna z głośniejszych obietnic wyborczych zwycięskiej koalicji. Do końca kadencji Andrzeja Dudy nie będzie to jednak wykonalne. Co mogą więc zrobić politycy obecnej opozycji?

Do likwidacji CBA potrzebna jest ustawa. Tę najprawdopodobniej zablokuje prezydent Andrzej Duda. Co w takim razie może zrobić koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy w okresie przejściowym? RMF FM po rozmowie z ekspertami przedstawiło kilka możliwości. W jaki sposób likwidować CBA? Nowy szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego mógłby jednak zmniejszyć liczbę stanowisk, tłumacząc się mniejszym budżetem. Oprócz zwolnień, w jego wachlarzu działań znalazłyby się też przenosiny na niższe stanowiska, co razem prowadziłoby do niższego poziomu zatrudnienia. Biuro mogłoby też ograniczyć wszczynanie nowych postępowań. Te trwające przejęłaby z kolei policja i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W międzyczasie prowadzone byłyby audyty dotyczące odpowiednio: prowadzonych śledztw, finansów Biura czy jego kadr. To z kolei mogłoby skutkować wnioskami do prokuratury lub zapowiadanych komisji śledczych. Oczywiście agenci odchodzący z CBA nadal mogliby ubiegać się i pracę w pozostałych służbach. W ten sposób dochodziłoby do ich ponownej weryfikacji. Eksperci sądzą zresztą, że nowa władza nie musiałaby całkowicie likwidować CBA. Uszczuplona grupa funkcjonariuszy mogłaby nadal zajmować się kontrolą oświadczeń majątkowych i konfliktami interesów. Rozwiązanie CBA nie przyczyni się do wzrostu przestępczości? O postulacie zlikwidowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego wypowiedział się w ostatnim czasie m.in. Rafał Trzaskowski z PO. Prezydent Warszawy stwierdził, że w żaden sposób nie przyczyni się to do zmniejszenia poziomu wyłapywania przestępców. – CBA zostało skrajnie upolitycznione, więc niestety ta instytucja została ośmieszona, ubolewam nad tym. Oczywiście, przyszły rząd zrobi wszystko, żeby walczyć z korupcją, tylko trzeba po prostu pozostawić to w rękach profesjonalistów, w rękach policjantów, którzy są niezależni, a nie ludzi, którzy kierują się tylko i wyłącznie swoimi politycznymi sympatiami – podkreślał.

