Nowa minister zdrowia zasili rząd Mateusza Morawieckiego. Kim jest Ewa Krajewska?

Zgodnie z misją powierzoną przez prezydenta Andrzeja Dudę, Mateusz Morawiecki powołał skład swojego nowego rządu. Choć szanse na zdobycie przez niego wotum zaufania w ciągu najbliższych dwóch tygodni są nikłe, to dotychczasowy premier nie składa broni.

W nowym rządzie Mateusza Morawieckiego znaleźli się w nim m.in. Mariusz Błaszczak, Szymon Szynkowski vel Sęk i Marlena Maląg. Pomimo obecności nazwisk znanych z poprzedniego gabinetu, jego skład zdominowali debiutanci.

Ewa Krajewska nową minister zdrowia. Kim jest?

Pieczę nad Ministerstwem Zdrowia przejmie Ewa Krajewska. Przez ostatnie lata pełniła ona funkcję Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Na stanowisko to została powołana w lutym 2021 roku przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Nadzorowała ona wszystkie podmioty biorące udział w obrocie produktami leczniczymi oraz prowadziła nadzór merytoryczny nad Wojewódzkimi Inspektoratami Farmaceutycznymi.

Jak informuje strona Ministerstwa Zdrowia, przez poprzednie lata związana była z Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, gdzie jako Zastępca Dyrektora Departamentu koordynowała pracę Wydziału Dostępności i Bezpieczeństwa Produktów Leczniczych w okresie pandemii COVID-19.

Przez większość swojej zawodowej ścieżki Ewa Krajewska pracowała w podmiotach leczniczych, w których nadzorowała gospodarkę lekową i optymalizowała wydatki na leki z jednoczesnym zwiększeniem ich dostępności. Była również redaktor naczelną czasopisma dla farmaceutów szpitalnych.

Ewa Krajewska już wcześniej czynnie współpracowała z Ministerstwem Zdrowia

Ponadto była ona jedną z osób przeprowadzających reformę Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej mającej na celu zmiany strukturalne. Nowa minister zdrowia przewodniczyła także pracom nad ustawą zmieniająca prawo farmaceutyczne, w której pojawił się m.in. nadzór nad laboratoriami, czy też poszerzenie kompetencji inspekcji podczas kontroli.

W ostatnich latach Ewa Krajewska czynnie współpracowała z Ministerstwem Zdrowia będąc zastępcą przewodniczącego trzech podległych ministerstwu zespołów – Zespołu do spraw pionizacji Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Zespołu do spraw opracowania projektu strategii rozwoju medycyny laboratoryjnej oraz Zespołu do spraw wypracowania rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych wraz z wykazem badań diagnostycznych wykonywanych przez farmaceutów.

Czytaj też:

Andrzej Duda powołał nowy rząd. „Średnia wieku zdecydowanie poniżej mojego”Czytaj też:

Grzegorz Puda żegna się ze stanowiskiem. Jarosińska-Jedynak nowym ministrem funduszy