Kolejna kobieta w rządzie Morawieckiego. Stanie na czele resortu rolnictwa

Z resortem tym związana jest od października 2020 roku. Wtedy powołano ją na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nowy rząd Morawieckiego. Kim jest Anna Gembicka?

Anna Gembicka urodziła się w 1991 roku we Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie). Na studia prawnicze przeniosła się do stolicy. Obroniła pracę magisterską na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie rozpoczęła studia podyplomowe z zakresu rolnictwa i ekonomiki gospodarstw rolnych oraz kurs The Economics of Agro-Food Value Chain – czytamy.

Najpierw pracowała jako doradca w Gabinecie Politycznym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwie Rozwoju, a następnie została sekretarzem premiera Mateusza Morawieckiego.

W przeszłości była też pełnomocnikiem wojewody kujawsko-pomorskiego ds. zrównoważonego rozwoju. W tamtym okresie zajmowała się też obszarem wsparcia dla wsi, a także małych i średnich miast – ze szczególnym uwzględnieniem Kół Gospodyń Wiejskich. Działała też ws. zagadnień społecznej odpowiedzialności biznesu i tych związanych ze wsparciem rozwoju III sektora.

Od czerwca do października 2019 roku obejmowała funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. W wyborach do parlamentu w tym samym roku uzyskała mandat, zdobywając 15 305 głosów. Od stycznia 2020 roku do października 2020 była też sekretarzem stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

W 2023 roku po raz kolejny została wybrana do Sejmu, uzyskując 25 993 głosy.

Morawiecki ma 14 dni na uzyskanie wotum zaufania

W poniedziałek o 16:30 w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego miało miejsce uroczyste zaprzysiężenie rządu Mateusza Morawieckiego. Prezes Rady Ministrów ma teraz 14 dni, by uzyskać wotum zaufania Sejmu.

