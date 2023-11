Nowy rząd Mateusza Morawieckiego. Znamy pełny skład

Po dwóch tygodniach od otrzymania misji utworzenia rządu premier Mateusz Morawiecki ogłosił skład swojego gabinetu. Ten, zgodnie z zapowiedziami, nie składa się już w większości z polityków Prawa i Sprawiedliwości. Choć pojawiło się w nim kilka znanych nazwisk, to został on zdecydowanie zdominowany przez debiutantów.

Ministerstwo Obrony Narodowej – Mariusz Błaszczak

W założeniu nowy rząd Mateusza Morawieckiego miał nie składać się z czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Nie dziwił więc fakt, że miało w nim zabraknąć szefa Klubu Parlamentarnego partii Mariusza Błaszczaka.

– Jestem, powiem trochę nieskromnie, politykiem z pierwszego szeregu PiS. Ten rząd będzie trochę inaczej skonstruowany; to nie będą politycy z pierwszego szeregu, taki jest pomysł polityczny – tłumaczył przed kilkoma dniami polityk.

Plany się jednak lekko zmieniły. Były minister spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Beaty Szydło, a także dotychczasowy minister obrony narodowej w rządzie Mateusza Morawieckiego, wraca do gabinetu.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii – Marlena Maląg

Kolejnym z ministrów, którzy w gabinecie zasiadali już podczas poprzedniej kadencji, jest dotychczasowa minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Tym razem obejmie ona jednak tekę szefowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Szymon Szynkowski vel Sęk

W rządzie utrzymał się także Szymon Szynkowski vel Sęk. Polityk od ponad roku dzierżył tekę ministra ds. Unii Europejskiej. Wcześniej, od 2018 do 2022 roku, pełnił on funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Teraz, na co najmniej dwa tygodnie, przejmie resort całkowicie.

Ministerstwo Aktywów Państwowych – Marzena Małek

Powołanie Marzeny Małek na ministra aktywów państwowych można nazwać awansem. Już od dłuższego czasu jest ona związana z tym resortem – jest jego Dyrektorką Generalną.

Ponadto nowa minister aktywów państwowych od 2022 roku jest prezesem zarządu spółki ENEA Power&Gas Trading sp. z o.o., a od 2021 pracuje jako członek zarządu ds. Operacyjnych w Spółce ENEA Trading sp. z o.o., gdzie przewodzi ekspertom odpowiedzialnym za zagadnienia związane z obrotem energią elektryczną, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji, gazem ziemnym oraz paliwami na rzecz Grupy Kapitałowej ENEA.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Anna Łukaszewska-Trzeciakowska

Nową minister klimatu i środowiska została Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Dotychczas była ona sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a takżepełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. Z wykształcenia jest ekonomistką, przez lata związana była z energetyką.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Dorota Bojemska

Dorota Bojemska współpracowała z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej już w poprzednich latach. Od momentu założenia zasiadała, pełniąc przy tym funkcję przewodniczącej, w podległej resortowi Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Anna Gembicka

Jedna z najmłodszych członkiń i członków nowego gabinetu. Od 2020 Anna Gembicka roku pełniła funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wcześniej była ona m.in. wiceministrem funduszy i polityki regionalnej, a także wiceministrem inwestycji i rozwoju.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Małgorzata Jarosińska-Jedynak wraca na stanowisko po niemal trzech latach. Wcześniej dowodziła ona resortem przez rok – od listopada 2019 do października 2020. Od tamtego czasu pełniła w nim funkcję sekretarza stanu.

Ministerstwo Sprawiedliwości – Marcin Warchoł

Schedę po Zbigniewie Ziobrze przejmie jego partyjny kolega Marcin Warchoł. Polityk od 2015 roku pełnił w resorcie funkcję wiceministra – początkowo jako podsekretarz stanu, obecnie jako sekretarz. Powszechnie uważany jest on za prawą rękę byłego ministra, a także za współautora forsowanej od lat reformy sądownictwa.

Ministerstwo Sportu i Turystyki – Danuta Dmowska-Andrzejuk

Kolejny powrót do rządu po dłuższej przerwie. Danuta Dmowska-Andrzejuk pełniła funkcję ministra sportu między 2019 a 2020 roku. Wtedy jednak została odwołana ze stanowiska w związku z likwidacją resortu na rzecz utworzenia łączonego Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ponadto nowa minister jest szpadzistką – złotą medalistką Mistrzostwa Świata, a także złotą medalistką Mistrzostw Europy.

Ministerstwo Zdrowia – Ewa Krajewska

Ewa Krajewska, jak wielu nowych członków rządu, związana była ze swoim resortem w poprzednich latach. Od 2020 roku pełniła ona funkcję Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Ponadto przez poprzednie lata związana była z Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, gdzie jako Zastępca Dyrektora Departamentu koordynowała pracę Wydziału Dostępności i Bezpieczeństwa Produktów Leczniczych w okresie pandemii COVID-19.

Ministerstwo Edukacji i Nauki – Krzysztof Szczucki

Jeszcze do niedawna prezes Rządowego Centrum Legislacji odpowiedzialny m.in. za nieopublikowanie przez ponad trzy miesiące wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Poseł na Sejm X kadencji.

Ministerstwo Finansów – Andrzej Kosztowniak

Były prezydent Radomia, a także poseł na Sejm VIII, IX i X kadencji. Andrzej Kosztowniak jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej na kierunkach ekonomia i administracja, a także Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Ministerstwo Infrastruktury – Alvin Gajadhur

Dotychczasowy Główny Inspektor Transportu Drogowego. Funkcję tę powierzyła mu w 2016 roku Beata Szydło. Od 2002 roku pełni służbę w Inspekcji Transportu Drogowego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Dominika Chorosińska

Posłanka na Sejm IX i X kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Aktorka teatralna i filmowa. Przez lata występowała w „M jak miłość. Okazyjnie pojawiała się także w „Pierwszej miłości” i „Barwach szczęścia”. Wystąpiła także w filmie „Smoleńsk” grając rolę wdowy smoleńskiej.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Paweł Szefernaker

Dotychczasowy sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, wcześniej pełniący funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Absolwent prawa, poseł na Sejm VIII, IX i X kadencji. Kilkukrotnie umieszczany przez „Dziennik Gazetę Prawną” na liście „50 najbardziej wpływowych polskich prawników”. W tym roku umieszony został na pierwszym miejscu listy.

Minister – członek Rady Ministrów – Jacek Ozdoba

Poseł na Sejm IX i X kadencji z ramienia Porozumienia, a następnie Suwerennej Polski. Od 2020 roku Jacek Ozdoba pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Pełnił on nadzór m.in. nad Departamentem Gospodarki Odpadami, Departamentem Ciepłownictwa oraz Departamentem Instrumentów Środowiskowych.

Szefowa Kancelarii Premiera oraz minister – członek Rady Ministrów – Izabela Antos

Kolejny awans na stanowisku. W poprzedniej kadencji Izabela Antos pełniła funkcję zastępcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a dziś sama nim jest. Ponadto: prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Studiów Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej na Uniwersytecie Warszawskim.

Rząd na dwa tygodnie?

Wiele wskazuje jednak na to, że rząd ten trwać będzie maksymalnie dwa tygodnie. Tyle też jego szef Mateusz Morawiecki ma na zdobycie w Sejmie wotum zaufania. Na nie jednak, pomimo wcześniejszy zapewnień, się nie zanosi. Większość w nim mają partie tzw. koalicji demokratycznej, które jednogłośnie wytypowały na przyszłego szefa rządu Donalda Tuska.

