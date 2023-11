Trzy komisje śledcze jednocześnie. Wassermann: to będzie niesamowicie ciężka praca

W ubiegłym tygodniu Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zdradził, że chciałby, aby podczas drugiej części wtorkowych obrad miało miejsce pierwsze czytanie projektów uchwał trzech komisji: ws. wyborów kopertowych (w 2020 roku), ws. sytuacji związanej z podejrzeniem handlu polskimi wizami i komisji, która ma odpowiedzieć na pytanie „kto” i „dlaczego” kupił Pegasusa. – Zostanie powołana, by wyjaśnić sprawę inwigilacji opozycji i obywateli – rozjaśnił w kontekście ostatniej Donald Tusk podczas konferencji prasowej 21 listopada.

W lipcu 2016 roku w składzie komisji śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold zasiadła Małgorzata Wassermann, jako jej przewodnicząca. W rozmowie z Polską Agencją Prasową wyjaśniła, że praca w trzech komisjach śledczych jednocześnie będzie „niesamowicie ciężka” i „zabiera dużo czasu”, biorąc pod uwagę ogrom materiału dowodowego, który trzeba przeanalizować.

Członkowie komisji śledczej muszą mieć gruntowną znajomość prawa

Wassermann wyjaśnia, że sprawy, którymi zajmować się będą komisje śledcze, są bardzo rozległe. Członkowie komisji mają zaś za zadanie przekazać opinii publicznej jak najlepszy obraz danej sytuacji. Oprócz ściągnięcia dokumentów z archiwów różnych instytucji trzeba też zaplanować pracę, przesłuchać świadków itd. Członkowie komisji muszą mieć dogłębną znajomość prawa w obszarach, którymi będą się zajmować. – Jeżeli ktoś chce z pracy komisji śledczej zrobić polityczną zabawę, to wtedy być może nie potrzebuje żadnych dokumentów ani znajomości przepisów – stwierdziła w rozmowie z PAP.

Wassermann podsumowała, że przewodniczenie komisji śledczej oznaczało dla niej 3 lata ciężkiej pracy, co miało niemały wpływ na codziennie życie. Zauważyła, że wszystkie dokumenty ws. Amber Gold, które napływały do komisji, zostały przez nią gruntownie przestudiowane. Dała do zrozumienia, że tylko w ten sposób – także dokładnie przesłuchując wszystkich świadków i podejrzanych – może wyglądać rzetelna praca każdej komisji śledczej.

