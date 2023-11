Zełenski „najbardziej wpływową osobą w Europie”. Zwyciężył w prestiżowym plebiscycie

„Europa się zmienia. Kontynent przewartościowuje swoje strategiczne relacje, zaczyna na poważnie traktować obronność, raz jeszcze zastanawia się nad strategiami dotyczącymi handlu, dostępności i bezpieczeństwa energetycznego. W szerszym kontekście – ponownie zastanawia się nad tym, co oznacza bycie Europejczykiem, i to głównie za sprawą ukraińskiego komika, który został prezydentem” – czytamy w uzasadnieniu wyboru.

Zełenski przekonał Europę do Ukrainy

„To nie pierwszy raz w ostatnich latach, kiedy Ukraina została zaatakowana przez Rosję. Kraj ten obserwował, jak jego wybory są hakowane, zasoby gazu odcinane, a terytorium naruszone. Do czasu jednak ostatniej napaści rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, reszta Europy robiła niewiele” – zwracano uwagę.

„Były fałszywe przebłyski w 2004 roku, kiedy Pomarańczowa Rewolucja obiecywała pro-europejski rząd, a później ponownie w 2014 roku podczas protestów na Euromajdanie, które raz jeszcze sygnalizowały zbliżenie pomiędzy Ukrainą i Europą – w dużej mierze spaliły jednak na panewce” – przypominano. „Powodem, dla którego tym razem rzeczy mają się inaczej, jest Wołodymyr Zełenski” – podkreślano w tekście „Politico”.

Politico: Zełenskiemu się nie tylko ufa, jego się podziwia

W laudacji podkreślano, że Zełenskiemu Europa nie tylko ufa, ale też podziwia go i naśladuje. Te czynniki sprawiają, że zdecydowanie odróżnia się on od swoich poprzedników. „To, co zrobił Zełenski, to przekonanie reszty Europy, że jej przyszłość jest związana z Ukrainą” – czytamy.

Dziennikarze „Politico” przyznają, że jest to w pogląd, w który niewielu wierzyło przed inwazją Rosji w lutym. „Jego umiejętności komunikacyjne były kluczowe” – zauważono. Jak czytamy dalej, retoryka Zełenskiego ostro podkreśliła wrogość rosyjskiego reżimu, z którym walczy Ukraina. To on pomógł rozwiać przekonanie dużej części Europy – szczególnie w Berlinie i Paryżu – że Moskwa może być partnerem.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

„Wprost z Ukrainy”: Rosjanie wznowili ataki. Mają nową formę terroruCzytaj też:

Blokada na granicy polsko-ukraińskiej. Mer Lwowa atakuje, prezydent Zełenski studzi emocje