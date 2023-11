Niezwalnialni pracownicy w TVP? Wystarczy, że wstąpią do WOT

Jak informuje portal „Press” w TVP powstają „grupy niezwalnialnych” pracowników. Specjalna ochrona ma być możliwa dzięki nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego obowiązującej od 22 września 2023 roku.

Przepisy chroniące pracowników mogą posłużyć do zabetonowania TVP

Nowelizacja rozszerza instytucję zabezpieczenia na roszczenia pracownicze. Chodzi o obowiązujący od 22 września 2023 roku przepis art. 755(5) Kodeksu postępowania cywilnego, dodany do tej ustawy art. 2 pkt 2 ustawy z 28 lipca 2023 roku oraz zmieniony tą nowelizacją art. 477(2) par. 2 k.p.c. Zgodnie z tymi zapisami pracownicy, którzy pozywają pracodawcę za niesłuszne ich zdaniem rozwiązanie umowy o pracę z ewentualnym przywróceniem do pracy, nie będą musieli czekać do ostatecznego wyroku sądu, ale mogą od razu wystąpić o zabezpieczenie powództwa. Jeśli sąd uzna ten wniosek za zasadny, pracodawca będzie musiał przywrócić pracownika do pracy na dotychczasowych zasadach do czasu ogłoszenia prawomocnego wyroku sądu.

A jeśli takie osoby należą do jednej z grup znajdujących się pod szczególną ochroną, to sady będą musiały przywrócić takie osoby do pracy.

– Na podstawie nowych przepisów sądy będą musiały przywrócić do pracy osoby należące do grup objętych ochroną przed rozpoznaniem sprawy przez sąd – mówi portalowi „Press” dr Marcin Wojewódka radca prawny specjalizujący się w prawie pracy. – Podczas rozpatrywania wniosków o zabezpieczenie powództwa sąd nie może zbadać sprawy merytorycznie. Będzie musiał przyznawać je niejako z automatu. Oczywiście z wyjątkiem sytuacji szczególnych, np. potwierdzonego spożywania alkoholu przez pracownika w miejscu pracy – dodaje prawnik.

Jego zdaniem w ten sposób osoby w grupach chronionych są praktycznie nieusuwalne, a na prawomocny wyrok w sądzie pracy trzeba czekać często kilka lat.

„Press” : G rupy niezwalnialnych w TVP

A kto należy do grup znajdujących się pod ścisłą ochroną? Portal Press wymienia, że to m.in. osoby, które osiągnęły wiek przedemerytalny, są we władzach związków zawodowych, radach pracowniczych, ale także te, które wstąpiły do Wojsk Obrony Terytorialnej. W sumie takich grup jest kilkadziesiąt.

Jak wskazuje portal „Press”, jedną z osób, których dotyczą nowe przepisy, jest pracujący dla „Wiadomości” TVP Krzysztof Nowina-Konopka, który w jednym ze swoich materiałów zestawił Donalda Tuska z Hitlerem i Stalinem. Pod koniec października tego roku Krzysztof Nowina-Konopka poinformował publicznie, że wstąpił do WOT.

– Nie mam wątpliwości, że propracownicza zmiana k.p.c. będzie wykorzystana do zabetonowania TVP w obecnym kształcie. Spodziewam się licznych akcesji do związków zawodowych, może też WOT, w których rządzą osoby powiązane z PiS – mówi portalowi „Press” były pracownik TVP proszący o zachowanie anonimowości.

