Poseł KO wywołał burzę tym porównaniem. PiS chce dla niego kary

Kontrowersyjne słowa padły podczas burzliwej debaty w Sejmie 22 listopada. Posłowie dyskutowali wówczas o projekcie refundacji in vitro z budżetu państwa.

PiS porównany do nowotworu. Będzie reakcja?

Poseł Koalicji Obywatelskiej Krystian Łuczak zaczął swoje wystąpienie od następujących słów: „Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Powtórzę to, co już kiedyś powiedziałem, mianowicie czym jest dla mnie PiS. PiS jest jak nowotwór, jak raczysko, które toczyło nasz kraj, które dewastowało każdy obszar życia naszego państwa, szczególnie jeśli chodzi o politykę społeczną. To właśnie PiS odebrał ludziom nadzieję, nadzieję na posiadanie dzieci. A dlaczego to zrobił? Dlatego że PiS dzieli ludzi na tych lepszych i gorszych, na tych swoich i tych drugich, na których im w ogóle nie zależy i których cierpienie nie ma znaczenia”.

Do tych słów posłanki PiS odniosły się we wtorek podczas konferencji w Sejmie.

– Sejm to miejsce, w którym ścierają się poglądy, ale język debaty powinien być tutaj na wysokim poziomie. Możemy się spierać i różnić, ale nie ma naszej zgody na obrażanie. Dlatego kierujemy wniosek do Komisji etyki poselskiej o ukaranie posła Krystiana Łuczaka – powiedziała Joanna Borowiak.

Była minister zdrowia Katarzyna Sójka dodała, że takie słowa „obrażają osoby chore onkologicznie oraz wyborców Prawa i Sprawiedliwości”. – Jeżeli chcemy mówić o onkologii to mówmy o tym, co udało się zrobić. Nasz rząd wprowadził Fundusz Onkologiczny, który znacząco będzie wspierał ochronę zdrowia w ramach onkologii. Apeluję, aby zająć się debatą, a nie obrażaniem – zaznaczyła.

Była minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg argumentowała, że „rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadzi prężną politykę społeczną, która wspiera Polaków”. – Pomogliśmy obywatelom w czasie pandemii, w czasie kryzysu. My politykę społeczną rozumiemy bardzo szeroko – zaznaczyła podczas konferencji.

