Sławomir Mentzen zachwycił w sejmowym debiucie. Tak mocnych słów PiS się nie spodziewał

W Sejmie odbyła się debata na temat powołania komisji śledczej ds. afery Pegasusa. W trakcie dyskusji swoje pierwsze przemówienie w roli posła wygłosił Sławomir Mentzen. Polityk Konfederacji w ostrych słowach wypowiadał się na temat działań służb za rządów PiS. Jego wystąpienie spodobało się nie tylko wyborcom Konfederacji. W mediach społecznościowych pojawiły się wyrazy uznania m.in. ze strony Grzegorza Furgo czy Doroty Brejzy.

Sławomir Mentzen oskarża PiS o nielegalne działania

Polityk Konfederacji zaczął przemówienie od stwierdzenia, że P„egasus jest oprogramowaniem szpiegowskim, umożliwiającym dostęp do każdego telefonu komórkowego co oznacza, że w czasie rządów PiS-u miał przy sobie urządzenie podsłuchowe, które jeszcze mogło nas nagrywać w dowolnym momencie”. – Historia użycia przez rząd PiS-u, przez służby PiS-u – Pegasusa – od samego początku jest historią działań nielegalnych, niemoralnych, wręcz obrzydliwych – ocenił, po czym przypomniał, że na zakup oprogramowania nielegalnie przekazano z Funduszu Sprawiedliwości 25 mln zł do CBA.

Parlamentarzysta podkreślił, że „Pegasus został stworzony po to, żeby tropić sprawców najcięższych przestępstw – morderców, pedofili, terrorystów, zorganizowane grupy przestępcze”. – Tymczasem okazuje się, że Polska jest niesamowicie spokojnym i bezpiecznym państwem, gdzie nie ma żadnych groźnych bandziorów, gdzie nie ma żadnej zorganizowanej przestępczości.Co trzeba mieć w głowie, żeby uznać, że jednym z najgroźniejszych bandziorów w Polsce jest Krzysztof Brejza albo Michał Kołodziejczak, albo Roman Giertych? – zastanawiał się.

Afera Pegasusa. Ponad 3 tys. ataków na 500 urządzeń

Sławomir Mentzen przypomniał, że „z doniesień medialnych wynika, że służby PiS dokonały 3 tys. ataków na 500 urządzeń, w tym na kontrolerów i pracowników NIK, gdy akurat organ ten zajmował się wyjaśnianiem nieprawidłowości przy organizacji wyborów kopertowych”.

„Polska afera Watergate”

Według Sławomira Mentzena „aferę Pegasusa można śmiało określić mianem polskiego Watergate”. – Ta sprawa jest hańbą dla całego PiS-u. Mieliście kilka lat na to, żeby tę sprawę zbadać, żeby znaleźć winnych, a następnie przykładnie ich ukarać. Nie zrobiliście tego, co oznacza, że tolerujecie, akceptujecie, godzicie się na takie metody sprawowania władzy. Co więcej, wygląda na to, że wy to nawet lubicie, bo jest zupełnie oczywiste, że wy również byliście inwigilowani przez to urządzenie – powiedział.

– Jeśli ktoś za to na długie lata nie pójdzie siedzieć, to jako państwo nieprędko pozbędziemy się tekturowego, kartonowego, bananowego charakteru – dodał.

Polityk zapowiedział, że Konfederacja poprze pomysł powołania komisji śledczej.

