Dziennikarze dotarli do „przekazu dnia” PiS. Jaką instrukcję dostali politycy?

Dziennikarze ujawnili instrukcje, które politycy PiS mieli otrzymać 27 listopada, tuż po przedstawieniu nowego składu rządu. Tego typu poradniki regularnie tworzone były w ostatnich latach dla członków obozu rządzącego, by utrzymać spójną partyjną narrację i pomóc niektórym w rozmowach z mediami.

Najnowszy „przekaz dnia” PiS dotyczy rządu

Jak przypomina WP, politycy PiS często powtarzali z pamięci te same fragmenty „przekazu dnia” słowo po słowie. Podobną instrukcję przygotowano właśnie na okazję utworzenia nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Można w niej znaleźć m.in. pełną listę nowych ministrów, którzy czasem nie są znani nawet kolegom i koleżankom z własnej partii.

Należący do Komitetu Politycznego PiS Marek Ast otwarcie przyznał, że w skład rządu weszły osoby dla niego anonimowe. – Jest dużo nowych nazwisk, niektóre z nich nie są mi znane – oświadczył w rozmowie z WP. – Sporo nazwisk. Do tego stopnia, że w tej rozmowie nie jestem sobie w stanie ich przypomnieć. Więc jest to całkowite zaskoczenie – dodawał.

Czego zabrakło w „przekazie dnia” na ogłoszenie rządu?

Anonimowo jeden z posłów PiS podkreślał, że w notatce od kierownictwa partii zabrakło jednego elementu. Politycy obozu wciąż rządzącego Polską chcieliby poznać choćby skrótowe sylwetki swoich kolegów i koleżanek z rządu. Nie wiedzą bowiem, jak radzić sobie z bardziej szczegółowymi pytaniami dziennikarzy.

– My nie wiemy o niektórych, co za nimi stoi, albo za co ich pochwalić. Musimy googlować. Mogła nam centrala kilka zdań napisać o każdym z nich – miał powiedzieć przedstawiciel partii Jarosława Kaczyńskiego. Oprócz nazwisk, w „przekazie dnia” uwzględniono też kilka informacji na temat samego Mateusza Morawieckiego i przypomniano o aktualnym według władz partii „Dekalogu polskich spraw”.

Nowy rząd wraz z premierem liczy niecałe 20 osób, z czego ponad połowę stanowią kobiety. Morawiecki podkreślił, że to osoby, które cieszą się opinią fachowców w swoich dziedzinach.

