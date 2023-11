Netanjahu ostrzega Europę. „Jesteście następni w kolejce”

Od kilku dni trwa rozejm pomiędzy Izraelem i Hamasem. Początkowo zawieszenie broni planowano na cztery dni, ale Izrael zgodził się je przedłużyć o dwa kolejne w zamian za wypuszczenie przez Hamas kolejnych przetrzymywanych zakładników. Jednak premier Izraela Benajmin Netanjahu w wywiadzie dla niemieckiego „Bilda” zapowiada powrót do walki z Hamasem, która ma zakończyć się jego zniszczeniem.

Netanjahu o „wojnie z barbarzyńcami”: Nie mamy innego wyboru, jak zniszczyć Hamas

– Mamy porozumienie, zgodnie z którym kobiety, dzieci i cudzoziemcy zostaną zwolnieni, i dotrzymamy go. A kiedy to się skończy, będziemy kontynuować walkę, ponieważ Hamas mówi, że powtórzy masakrę, którą dokonali na nas, najgorszą w historii narodu żydowskiego od czasów Holokaustu – wskazał Netanjahu w rozmowie z „Bildem”. – Nie mamy więc innego wyboru, jak zniszczyć Hamas. Jeśli chcesz pokoju, zniszcz Hamas. Jeśli chcesz bezpieczeństwa, zniszcz Hamas. Jeśli chcesz innej przyszłości dla Izraelczyków, Arabów, Palestyńczyków i wszystkich innych, zniszcz Hamas – mówił.

Jednocześnie premier Izraela zapytał prowadzącego z nim wywiad niemieckiego dziennikarza, co Niemcy by zrobili, gdyby terroryści w Niemczech w ciągu jednego dnia zamordowali 10 000 ludzi i wzięli 1000 zakładników, w tym małe dzieci. Przypomnijmy, że Hamas w trakcie swojego ataku 7 października zamordował ponad 1200 Izraelczyków i porwał ponad 200 osób, ale populacja Niemiec jest około 9 razy większa niż Izraela.

– Czy nie zaatakowalibyście tych morderców i nie zrobili wszystkiego, by ich namierzyć i zminimalizować ofiary cywilne? Widzę, jak inni walczyli, nie tylko podczas II wojny światowej, ale także przeciwko ISIS, w Iraku i Afganistanie. Myślę, że pouczenia wobec Izraela są błędne. Są nieprawdziwe i często hipokrytyczne – ocenił Netanjahu. – Jesteście następni w kolejce, zrozumcie to. Niemcy, Europa. Hamas jest częścią osi terroru Iranu, Hezbollahu, Huti i innych. A ich celem jest wprowadzenie najpierw Bliskiego Wschodu, a następnie świata w erę barbarzyństwa, ciemne wieki średniowiecza. Oto czego chcą. I jeśli ludzie tego jeszcze nie zrozumieli, powinni to zrobić. Oni nie znikną, jeśli ich nie pokonamy – przekonywał.

„Jeśli tego nie odróżniacie, to straciliście wszelki kompas moralny”

Premier Izraela odniósł się również do zachodnich protestów przeciwko polityce Izraela wobec Gazy. – To straszliwy moralny upadek tych, którzy tam protestują. Bo w gruncie rzeczy stanęli po stronie morderców. Barbarzyńców, którzy gwałcili i mordowali kobiety, zabijali dzieci przed oczami ich rodziców i rodziców przed oczami ich dzieci, palili ludzi żywcem. Kto porywa ocalałych z Holokaustu i dziesięciomiesięczne dzieci? Po czyjej stronie jesteście? Co popieracie? – pytał. – Gdy alianci walczyli z nazistami, wkraczali do francuskich i niemieckich miast i niestety były też liczne ofiary cywilne. Ale nikt wtedy nie mówił tego, co mówią ci ludzie: teraz należy popierać nazistów, a nie aliantów. To absurd! Ale właśnie to mówią ci demonstranci – stwierdził.

Netanjahu zapewnił też, że cywile nie są celem operacji.

– Każda śmierć cywila jest tragedią. Robimy co w naszej mocy, by tego unikać. I to jest różnica między nami a ludźmi, z którymi walczymy. Ci monstrualni barbarzyńcy celują w cywilów. Nie spalili przypadkiem niemowląt. Nie zgwałcili i nie zamordowali przypadkiem kobiet. Nie weszli przypadkiem i nie strzelali na festynie do setek cywilów. Zrobili to świadomie – przekonywał izraelski szef rządu w rozmowie z niemieckim „Bildem”. – Jeśli nie jesteście w stanie odróżnić celowego ataku na cywilów od świadomego wykorzystywania cywilów jako ludzkich tarcz – podwójnej zbrodni wojennej, którą popełnia Hamas – oraz legalnych działań wojskowych Izraela, to straciliście wszelki moralny kompas – ocenił.

