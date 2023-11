Rzecznik PiS o Dominice Chorosińskiej. „Dobrze zna artystów, wywodzi się ze świata kultury”

Dominika Chorosińska na co najmniej dwa tygodnie została ministrem kultury w rządzie Mateusza Morawieckiego. Jej powołanie na to stanowisko wzbudziło wiele emocji. Rafał Bochenek został zapytany w RMF24 jaki zamysł w związku z tą nominacją miał prezes Jarosław Kaczyński. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości wykorzystał tę okazję do zaatakowania lidera Polski 2050. – A jaki zamysł miała druga strona, by marszałkiem Sejmu został Szymon Hołownia? – zapytał Bochenek.

Rafał Bochenek zapytany o zamysł Jarosława Kaczyńskiego. Nawiązał do Szymona Hołowni

Rzecznik PiS zarzucił marszałkowi Sejmu, że nie ma politycznego doświadczenia, wyższego wykształcenia, czy specjalnej wiedzy. – Jeżeli aspiruje się do funkcji marszałka, to powinno się znać regulamin Sejmu, przepisy, w oparciu o które Sejm funkcjonuje. Marszałek Hołownia ewidentnie narusza regulamin. Opiera się na jakichś interpretacjach prawników, których sobie przyprowadził. Nikt ich nie widział – przekonywał Bochenek.

– Kuriozum. Doszliśmy do ściany, jeśli chodzi o sposób prowadzenia obrad w polskim parlamencie. Scenę polityczną zaczynamy zamieniać na scenę kabaretową pod kierunkiem pana Hołowni – dodał polityk Prawa i Sprawiedliwości. Bochenek broni Chorosińskiej przekonując, że jest „jest doświadczoną posłanką i ciężko pracowała przez całą kadencję”. Podsumował, że „dobrze zna artystów, bo wywodzi się ze świata kultury”.

Jaki wpływ prezesa PiS na kształt rządu Mateusza Morawieckiego?

Rzecznik PiS mówił także o wpływie prezesa Prawa i Sprawiedliwości na powołanie rządu Morawieckiego. Bochenek podkreślał, że Kaczyński jest liderem ich obozu politycznego i ma kluczowe zdanie w wielu kwestiach. Zaznaczył jednak, że role są jasno określone i to Morawiecki jest premierem.

Czytaj też:

Maciej Stuhr studiował z Dominiką Chorosińską. Tak zareagował na jej powołanie do rząduCzytaj też:

Archiwalne nagranie z Dominiką Chorosińską hitem sieci. Polityk PiS była wyraźnie zakłopotana