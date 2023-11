Poseł Zdrojewski zapowiedział zniesienie abonamentu na radio i telewizję. „Inny sposób”

Nowy przewodniczący sejmowej komisji kultury i środków przekazu Bogdan Zdrojewski nie widzi sensu w dalszym utrzymywaniu abonamentu na urządzenia RTV. Przewiduje też likwidację Rady Mediów Narodowych.

Zdrojewski o likwidacji Rady Mediów Narodowych

– Można to legalnie przeprowadzić, bo mamy ekspertyzy, że RMN jest bytem niekonstytucyjnym, działa nielegalnie i zawłaszczyła pewne kompetencje, które należą do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tu nie ma wątpliwości – ogłosił.

Jak dodawał polityk, wątpliwości dotyczą trybu likwidacji Rady. Pod uwagę brane jest np. odwołanie członków, albo likwidacja w drodze ustawy. W tym drugim wypadku występuje jednak ryzyko, że prezydent Andrzej Duda zgłosi swoje weto. – Jedno jest oczywiste: RMN jest do likwidacji – powtórzył Zdrojewski.

Działająca od 2016 roku Rada Mediów Narodowych to pomysł PiS. Odwołuje i powołuje zarządy, rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Trybunał Konstytucyjny stwierdził już, że są to kompetencje odebrane KRRiT.

Zdrojewski: Żeby w najbliższą Wigilię TVP mówiła ludzkim głosem

Zdrojewski przekonuje, że do postulowanych przez niego zmian potrzeba dwóch ministrów: skarbu i kultury. To oni mają zdecydować, jak telewizję publiczną przywrócić opinii publicznej. Zaznaczał jednak, że nawet postawienie spółki w stan likwidacji nie będzie oznaczał konieczności jej zlikwidowania. Nie był jednak w stanie podać ram czasowych.

– Mówiąc w dużym skrócie, wszyscy chcą, żeby w najbliższą Wigilię nie tylko zwierzęta mówiły ludzkim głosem, ale także telewizja publiczna – stwierdził obrazowo. Zaznaczył, że poważniejsza zmiana mediów publicznych musi być rozłożona w czasie. Nie sądzi jednak, by blokowały ją działania Piotra Glińskiego, który zaproponował zmiany w statutach. Stwierdził, że sąd nie zaakceptuje takich zapisów.

Zniesienie abonamentu RTV?

– W TVP mamy do czynienia z gigantyczną niegospodarnością, ogromnymi środkami, które przeznaczone były na partyjną propagandę i nie ma takiej możliwości, żeby kompetencje do naprawiania tego stanu rzeczy powierzać tym, którzy do tego doprowadzili – zapewniał Zdrojewski.

Polityk zapowiedział też inny sposób finansowania mediów publicznych, co pociągałoby za sobą likwidację abonamentu RTV. – Jest anachroniczny, niesprawiedliwy, nieskuteczny i przynosi dość wątpliwe dochody, jeśli chodzi o telewizji – mówił. – Wrócimy do określonej, ale dużo skromniejszej dotacji – mówił, odrzucając możliwość finansowania na poziomie z ostatnich lat rządów PiS.

