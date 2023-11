Szymon Hołownia pouczał w Sejmie Sebastiana Kaletę. „Nie Jay-Z, tylko gen Z”

W środę Sejm zdecydował w kontrowersyjnej kwestii zakazu handlu w niedziele. Chodzi przede wszystkim o wypadającą w niedzielę 24 grudnia Wigilię świąt Bożego Narodzenia. Projekt został przyjęty wraz z poprawkami. Kiedy posłowie wysłuchali sprawozdania Komisji doszło do nietypowej sytuacji. Interweniował Szymon Hołownia, który pouczył Sebastiana Kaletę (PiS).

– Pojawia się nadzieja, że przyjęcie tej ustawy będzie preludium do dalszych zmian w ustawie o zakazie handlu w niedzielę, które mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, pracowników, pracodawców, których wola w tym temacie co rusz wybrzmiewa w kolejnych publikowanych badaniach opinii publicznej – mówił przed głosowaniem poseł Polski 2050 Adam Gomola.

Hołownia pouczał w Sejmie: Nie Jay-Z, tylko gen Z, pośle Kaleta

– Nie tylko jako poseł sprawozdawca, ale jako jedyny przedstawiciel gen Z (pokolenia Z, czyli urodzonych od roku 1995 do roku 2012 – red.) nie mogę nie wspomnieć o sytuacji studentów. Gdy PiS obejmował rządy, średni koszt życia studenta wynosił 1,5 tys. zł. W ostatnim roku państwa rządów... – wskazał Adam Gomola, lecz przerwał przemówienie, bo – jak zauważył – niektórzy uczestnicy obrad komentowali młody wiek polityka Trzeciej Drogi. – Czuję się, jakby to były klasy 1-3 w podstawówce – przyznał najmłodszy poseł w X kadencji Sejmu.

Na jego słowa zareagował Szymon Hołownia. – Uwagi pod adresem wieku pana posłowa są niestosowne, a pana posła proszę o skupienie się na przedmiocie ustawy – zaapelował marszałek Sejmu, po czym zwrócił się do zgromadzonych na sali. – Nie Jay-Z (właśc. Shawn Corey Carter, amerykański raper – red.), tylko gen Z, pośle Kaleta – pouczał. – To są jednak dwa różne zjawiska – dodał Szymon Hołownia, na co część parlamentarzystów zareagowała śmiechem.

