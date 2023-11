Są rekomendacje komisji ds. wpływów rosyjskich. Dotyczą m.in. Tuska i Cichockiego

W środę odbyło się podsumowanie dotychczasowych wyników pracy Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich. Konferencję zwołano w związku z planowanym na środowy wieczór głosowaniem nad odwołaniem dotychczasowych członków komisji w Sejmie

– Witam na pierwszej i jak się wydaje ostatniej konferencji Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich. Nie ukrywamy, że organizacja tej konferencji i prezentacja raportu, który musi być traktowany jako cząstkowy, bo mówimy tylko niespełna trzech miesiącach pracy komisji. To wszystko zostało wymuszone wprowadzeniem punktu do obrad sejmowych o odwołaniu wszystkich członków komisji – powiedział jej przewodniczący, prof. Sławomir Cenckiewicz.

Prof. Cenckiewicz: Pracom towarzyszyły nieprawdziwe informacje

Dodał, że jej pracom towarzyszyły nieprawdziwe informacje o „nicnierobieniu, czekaniu na wyrok nowej większości parlamentarnej”. – Były również stwierdzenia o tym, że jesteśmy darmozjadami i bierzemy pieniądze za nic – mówił. Dodał, że w wyniku prac powstał około stustronicowy raport.

Według raportu Służba Kontrwywiadu Wojskowego uległa wpływom Rosji i „zaistniał rosyjski wpływ na polski kontrwywiad”.

Komisja rekomendowała, aby Donaldowi Tuskowi, Jackowi Cichockiemu, Bogdanowi Klichowi i Bartłomiejowi Sienkiewiczowi nie były powierzane stanowiska publiczne odpowiadające za bezpieczeństwo państwa. Według jej ustaleń to zły nadzór miał doprowadzić do nieprawidłowych działań SKW.

Komisja składała się z 9 członków, którzy zostali powołani przez Sejm 30 sierpnia 2023 r. Jej przewodniczącym został prof. Sławomir Cenckiewicz. Pozostali członkowie to: Józef Brynkus, Łukasz Cięgotura, Andrzej Kowalski, Arkadiusz Puławski, Marek Szymaniak, Michał Wojnowski, Andrzej Zybertowicz i Przemysław Żurawski vel Grajewski.