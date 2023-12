Najwięksi wygrani wyborów? Nowy ranking zaufania nie pozostawia złudzeń

Z najnowszego rankingu zaufania do polityków przygotowanego przez CBOS wynika, że największym zaufaniem Polaków cieszy się obecnie marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Swoim zaufaniem obdarzyła go w ramach badania 52 proc. respondentów. Oznacza to, że lider Polski 2050 względem poprzedniego takiego badania z października zaliczył wzrost o 12 pkt.proc.

Tym samym z pierwszego miejsca w rankingu zaufania strącony został prezydent Andrzej Duda, który dotychczas cieszył się największym wskaźnikiem zaufania. W najnowszym badaniu, jako godnego zaufania, wskazało go 51 proc. ankietowanych.

Podium zamyka polityk, który zaliczył największy skok w omawianym rankingu. Przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz uzyskał wynik o 13 pkt. proc. wyższy niż w poprzednim badaniu. W najnowszym sondażu zaufanie do niego zadeklarowało 48 proc. badanych.

Tusk i Morawiecki łeb w łeb

Najbardziej niezadowolonym politykiem, w świetle wyników nowego sondażu, może być Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy, który dotąd walczył o pierwsze miejsce w tym zestawieniu z Andrzejem Dudą, wypadł poza podium i z wynikiem 45 proc. zajmuje czwarte miejsce w przygotowanym przez CBOS rankingu.

Ciekawe starcie ma miejsce na piątym miejscu zestawienia, na którym znaleźli się ex aequo obecny premier Mateusz Morawiecki oraz były szef rządu Donald Tusk. Obaj mogą cieszyć się zaufaniem 40 proc. respondentów. Nieco bardziej zadowolony może być jednak przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Jako niegodnego zaufania wskazało go bowiem 46 proc. ankietowanych, zaś Mateuszowi Morawieckiemu nie ufa aż 51 proc. badanych.

W ogonie rankingu zaufania znajdują się niezmiennie prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz lider Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro. Według badania Temu pierwszemu ufa 33 proc. Polaków, a drugiemu o jeden pkt. proc. mniej.

