Hołownia o „fejmie i hypie” wokół Sejmu. „Mnie to bardziej przeraża”

W czwartek, 30 listopada Szymon Hołownia odwiedził V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. W ramach lekcji obywatelskiej przemawiał do zgromadzonych uczniów i odpowiadał na zadawane przez nich pytania.

Marszałek Sejmu spotkał się z uczniami

Marszałek Sejmu zachęcał młodych do angażowania się w działalność społeczno-polityczną. Jako przykład wskazał najmłodszego parlamentarzystę nowej kadencji, Adama Gomołę, który otrzymał mandat poselski w wieku 24 lat. Z kolei uczniowie zapytali lidera Polski 2050, czy zdaje sobie sprawę z tego, że to on jest wzorem dla młodzieży.

– Nie, nie zdaję sobie sprawy i niech mnie ręka Boska broni, żebym kiedykolwiek zaczął sobie zdawać – odpowiedział Hołownia, cytowany przez Polsat News. Podkreślił, że nie wynika to z zawstydzenia, a przerażenia, jakie wywołuje w nim „ten cały fejm i hype” wokół posiedzeń Sejmu, związany po części z jego wystąpieniami. – Mnie to przeraża bardziej niż miejscami cieszy – dodał, odwołując się do wszechobecnej życzliwości.

Hołownia: Trzeba obniżyć wiek wyborczy

Lider Trzeciej Drogi zaznaczył, że popularność materiałów dokumentujących obrady izby niższej parlamentu nie jest wyłącznie jego zasługą. – Traktuję siebie wyłącznie użytkowo, nie myślę o sobie jako o wzorze – wyjaśnił. Stwierdził, że do rosnącego zainteresowania posiedzeniami przyczyniła się wysoka frekwencja wyborcza wśród młodych osób, które dostrzegają, że zarówno Polska, jak i Sejm są „fantastyczne”.

Hołownia oświadczył również, że jednym z celów jego ugrupowania jest dopuszczenie do głosowania młodszych obywateli. – Trzeba obniżyć wiek wyborczy w Polsce do szesnastego roku życia – zapowiedział, cytowany przez „Rzeczpospolitą”. Zauważył, że takie rozwiązanie byłoby sprawiedliwe ze względu na starzenie się społeczeństwa.

Czytaj też:

Najwięksi wygrani wyborów? Nowy ranking zaufania nie pozostawia złudzeńCzytaj też:

Happening Mateckiego w Sejmie. Hołownia: Występuje pan w charakterze billboardu?