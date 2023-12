Nowy rząd Morawieckiego. Polacy ocenili skład

Pracownia SW Research przeprowadziła badanie na zlecenie Rzeczpospolitej. Z sondażu wynika, że 23,7 proc. ankietowanych oceniło skład trzeciego rządu Morawieckiego pozytywnie. Przeciwnego zdania było 50,3 proc. respondentów. 16,8 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie, a 9,2 proc. zadeklarowało, że w ogóle nie zna składu rządu.

– Sześć osób na dziesięć (59 proc.) w wieku do 24 lat oraz nieco mniejszy odsetek (57 proc.) badanych z wykształceniem wyższym negatywnie ocenia skład nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Dwóch respondentów na trzech z miast o wielkości powyżej 500 tys. mieszkańców ocenia źle skład Rady Ministrów powołanej 27 listopada przez prezydenta – komentuje w rozmowie z gazetą Przemysław Wesołowski, prezes zarządu agencji badawczej SW Research.

Kto w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego?

Nowy rząd Morawieckiego przedstawia się następująco:

Ministerstwo Obrony Narodowej – Mariusz Błaszczak

Ministerstwo Rozwoju i Technologii – Marlena Maląg

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Szymon Szynkowski vel Sęk

Ministerstwo Aktywów Państwowych – Marzena Małek

Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Anna Łukaszewska-Trzeciakowska

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Dorota Bojemska

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Anna Gembicka

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Ministerstwo Sprawiedliwości – Marcin Warchoł

Ministerstwo Sportu i Turystyki – Danuta Dmowska-Andrzejuk

Ministerstwo Zdrowia – Ewa Krajewska

Ministerstwo Edukacji i Nauki – Krzysztof Szczucki

Ministerstwo Finansów – Andrzej Kosztowniak

Ministerstwo Infrastruktury – Alvin Gajadhur

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Dominika Chorosińska

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Paweł Szefernaker

Minister – członek Rady Ministrów – Jacek Ozdoba

Szefowa Kancelarii Premiera oraz minister – członek Rady Ministrów – Izabela Antos

Rząd na dwa tygodnie?

Mateusz Morawiecki ma dwa tygodnie na zdobycie w Sejmie wotum zaufania. Niewiele wskazuje jednak na to, by mogło się to udać.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 28-29 listopada 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

