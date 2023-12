Polacy ocenili marszałka Hołownię. Sondaż nie pozostawia złudzeń

Riposty marszałka Szymona Hołowni z sali plenarnej podbijają internet, podobnie sposób, w jaki strofuje posłów i ministrów czy odpowiada na pytania pracowników telewizji publicznej. Hołownia zdążył już także podjąć kilka istotnych decyzji. Komplementy nowy marszałek otrzymywał nawet od polityków PiS. Z mównicy sejmowej Hołowni dziękował były minister Łukasz Schreiber.

Jak Polacy oceniają sposób, w jaki Szymon Hołownia prowadzi obrady Sejmu? Na to pytanie respondenci odpowiedzieli w sondażu SW Research dla rp.pl. Jak się okazuje, aż 57,6 proc. stwierdziło, że pracę Hołowni ocenia „pozytywnie”. 20,2 proc. badanych oceniło prowadzenie obrad przez nowego marszałka negatywnie. Zdania w tej kwestii nie miało 12,7 proc badanych, a 9,5 proc. przyznało, że nie obserwuje obrad Sejmu.

– Blisko dwie na trzy osoby (65 proc.) w wieku do 24 lat oraz taki sam odsetek badanych posiadających wykształcenie wyższe ocenia pozytywnie sposób prowadzenia debaty sejmowej przez Szymona Hołownię – mówił w rozmowie z rp.pl prezes zarządu SW Research Przemysław Wesołowski. – Najczęściej sposób prowadzenia obrad Sejmu przez Szymona Hołownię pozytywnie oceniają badani z miast o wielkości powyżej 500 tys. mieszkańców (72 proc.) – zauważał.

Dobra passa Hołowni trwa

To nie pierwszy sondaż, który przynosi dobre wiadomości dla Szymona Hołowni. Z sondażu wykonanego przez pracownie IBRiS na zlecenie Onetu wynika, że Szymon Hołownia znalazł się na pierwszej pozycji listy polityków cieszących się najwyższym zaufaniem Polaków. Jego wynik – 49 proc. to kolejny krok w kierunku rekordowych 52,3 proc. które zanotował niegdyś prezydent Andrzej Duda. Co więcej, notowania Hołowni od czasu wyborów parlamentarnych wzrosły aż o 22,6 pkt. proc.

Drugie miejsce w rankingu IBRiS zajął Rafał Trzaskowski. Prezydentowi Warszawy i wiceprzewodniczącemu Platformy Obywatelskiej ufa 47 proc. respondentów. Oznacza to nieznaczny spadek jego notowań względem poprzedniego badania w którym zaufanie do niego zadeklarowało 48,9 proc. ankietowanych.

