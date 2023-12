Ambasador Niemiec o polityce wobec Rosji: Zbyt mało słuchaliśmy Polski

We wrześniu Viktor Elbling został nowym ambasadorem Niemiec w Polsce. Zastąpił na tym stanowisku Thomasa Baggera, który rezydował w Warszawie tylko przez ok. rok zamiast zaplanowanych czterech lat.

Elbling o wyniku wyborów w Polsce: Ucieszyliśmy się

64-letni Elbling rozpoczął służbę w dyplomacji – wówczas jeszcze tzw. Niemiec Zachodnich – pod koniec lat 80. Dotychczas był m.in. ambasadorem w Meksyku i Włoszech. W poniedziałek, 4 grudnia, dziennik „Rzeczpospolita” opublikował pierwszy w polskich mediach wywiad z Elblingiem.

Nowym ambasador przyznał, że władze jego kraju były zadowolone z wyników wyborów parlamentarnych w Polsce. Stwierdził, że zarówno Europa, jak i Niemcy „potrzebują silnej Polski”.

– Jako demokraci i sąsiedzi ucieszyliśmy się, że tak wiele Polek i Polaków poszło na wybory. (...) Polska słusznie jest z tego dumna. Poza tym nadal tak, jak przed wyborami, tak i teraz Niemcy chcą ściśle współpracować ze swoimi polskimi przyjaciółmi, by stawiać czoła wspólnym wyzwaniom dla dobra Europy – oświadczył w rozmowie z „Rzeczpospolitą” ambasador Niemiec.

Nadchodzi „złoty wiek” Trójkąta Weimarskiego?

Stwierdził, że na przestrzeni ostatnich trzech dekad „powstała gęsta sieć polsko-niemieckiej współpracy”, co „nie uległo zasadniczo zmianie” w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Elbling zapowiedział, że jego kraj jest gotowy współpracować z nowym rządem nie tylko na płaszczyźnie bilateralnej, ale także w ramach Trójkąta Weimarskiego, czyli współpracy Polski, Niemiec i Francji. Zwrócił uwagę, że ludność tych krajów stanowi ponad 40 proc. mieszkańców Unii Europejskiej.

– Łącznie wypracowujemy praktycznie połowę wyniku gospodarczego Unii. Te liczby podkreślają dla mnie naszą wspólną odpowiedzialność, ale także niesamowity potencjał ściślejszej kooperacji. Jeśli faktycznie nadchodzi złoty wiek Trójkąta Weimarskiego, to byłaby to według mnie bardzo dobra wiadomość nie tylko dla Niemiec czy Polski, ale dla całej Unii – kontynuował Elbling.

Pola współpracy i kwestia reparacji

Jego zdaniem, Polska i Niemcy „muszą wspólnie przejąć odpowiedzialność” za Ukrainę, za przyszłość Unii Europejskiej oraz za bezpieczeństwo Sojuszu Północnoatlantyckiego.

– Charakter relacji będzie się kształtował w oparciu o wspólne zadania, a nie przeszłość. Chciałbym przy tym wspomnieć o jednym: jeśli chodzi o Rosję, zarówno my, jak i inni zbyt mało słuchaliśmy Polski i naszych środkowoeuropejskich sąsiadów, niezależnie od tego, do której partii należał rząd. To już przeszłość. Decyzje dotyczące przyszłości będziemy ściśle uzgadniać z naszymi polskimi przyjaciółmi – zadeklarował Elbling.

Jeśli chodzi o kwestię reparacji za zniszczenie Polski przez Niemcy w czasie II wojny światowej, Elbling powtórzył dotychczasowe stanowisko władz w Berlinie: „kwestia reparacji jest zamknięta”.

