Wniosek do prokuratury ws. Krajowej Rady Sądownictwa. „Odrzucili szansę na rehabilitację”

Kamila Gasiuk-Pihowicz poinformowała na konferencji prasowej o złożeniu zawiadomienia do prokuratury ws. Krajowej Rady Sądownictwa. Posłanka KO na wstępie zaznaczyła, że „nielegalnie wybranym, wbrew polskiej konstytucji, 15 członkom neo-KRS-u dano szansę na dobrowolne uwolnienie wymiaru sprawiedliwości od balastu, jaki stwarzają, ale z tego nie skorzystali”.

– Teraz sobie trwają w takim stanie tymczasowości, jak ten niby-rząd Mateusza Morawieckiego – skomentowała Gasiuk-Pihowicz. Polityk Koalicji Obywatelskiej nawiązała do wyroku, jaki 23 listopada zapadł w Strassburgu. Europejski Trybunał Praw Człowieka ws. Lech Wałęsa kontra Polska uznał, że naruszenie praworządności w Polsce ma charakter systemowy i wynika z wadliwej powołanej Krajowej Rady Sądownictwa.

Polska została wezwana do natychmiastowego usunięcia problemu, ale KRS podjęła uchwałę, która zdaniem Gasiuk-Pihowicz w sposób „szokujący” wzywa do niewykonania orzeczeń ETPC. – To rzecz absolutnie bez precedensu. Dla ochrony swojego prywatnego interesu, swoich posad i nielegalnych stanowisk, członkowie neo-KRS podjęli uchwałę, która wzywa do niewykonania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – mówiła posłanka KO.

– Chcą zepchnąć Polskę na margines państw Europy, aby Polska dołączyła do niechlubnego grona państw, które nie wykonują tych orzeczeń, jak Rosja czy Turcja – dodała. Gasiuk-Pihowicz w odpowiedzi na „haniebną” uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa poinformowała o przedłożeniu uchwały wzywającej do przestrzegania przez instytucje publiczne orzeczeń Trybunałów, do których Polska należy.

Według polityk Koalicji Obywatelskiej to była szansa na rehabilitację członków neo-KRS, ale ta została odrzucona. – Zawiadamiamy prokuraturę o tym, że neo-KRS, jej nielegalni członkowie podżegają funkcjonariuszy publicznych, w tym sędziów, do niewykonania wyroków europejskich trybunałów. Nawołują w ten sposób do popełnienia przestępstwa – podkreśliła Gasiuk-Pihowicz. Posłanka KO podsumowała, że „neo-KRS działa na szkodę interesu obywateli”.

