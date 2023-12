Prezydent Duda powołał 76 nowych sędziów. Rekomendowała ich upolityczniona KRS

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wręczył łącznie 35 aktów powołania do sądów rejonowych, 22 do sądów okręgowych, 7do sądów apelacyjnych, 4 do wojewódzkich sądów administracyjnych, 2 do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz 6 do Sądu Najwyższego.

Nowi sędziowie rekomendowani przez neo-KRS

Część środowiska prawniczego podkreśla, że byli to prawnicy rekomendowani przez tzw. neo-KRS, czyli upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa, której niezależność kwestionowały polskie sądy i międzynarodowe trybunały. Europejski Trybunał Praw Człowieka już pięciokrotnie orzekał, że neosędziowie SN nie zapewniają rzetelnego procesu i kazał Polsce wypłacić zadośćuczynienia.

Dziennikarze „Gazety Wyborczej” zwracają te uwagę na polityczne powiązania niektórych nowych sędziów. Powołanie do Sądu Najwyższego dostał na przykład dr Krzysztof Grzesiowski z Gorzowa Wielkopolskiego, który do tej pory był radcą prawnym. W 2020 roku został on doradcą wojewody lubuskiego z PiS Władysława Dajczaka, a następnie pełnomocnikiem ds. rodziny. Publicznie bronił twz. wyborów kopertowych i chwalił politykę PiS.

Do SN powołano też Piotra Telusiewicza, doktora habilitowanego prawa z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który w 2019 roku wsławił się pismem do Zbigniewa Ziobry, które było jednocześnie donosem i czymś w rodzaju „lojalki”. „Nie podejmę żadnych działań zmierzających do powstrzymania się od czynności w sprawie” – pisał, zwracając uwagę na wezwanie lubelskiego adwokata, który prosił go jako neosędzię, by powstrzymał się od orzekania.

Prezydenckie nominacje do SN

Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN powołani zostali:

Adam DOLIWA

Agnieszka GÓRA–BŁASZCZYKOWSKA

Krzysztof GRZESIOWSKI

Agnieszka Maria JURKOWSKA–CHOCYK

Piotr TELUSIEWICZ

Agnieszka ŻYWICKA

