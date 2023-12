Klarenbach zadrwił z Hołowni. „Hoł, hoł, hoł!”

Nowy marszałek Sejmu Szymon Hołownia niezmiennie budzi wiele emocji, szczególnie po prawej scenie strony politycznej. Były prezenter telewizyjny, którego popularność poszybowała w górę po pierwszych posiedzeniach Sejmu bywa krytykowany za „showmeństwo” i brak doświadczenia na nowym stanowisku – zarówno przez polityków PiS, jak i przez dziennikarzy prawicowych mediów. Mimo krytyki jest znakomicie oceniany w rankingach zaufania do polityków.

Klarenbach wbił szpilę Hołowni

W środę wieczorem, 6 grudnia gośćmi TVP Info byli Katarzyna Ueberhan z Lewicy, Grzegorz Rusiecki z Koalicji Obywatelskiej, Filip Kaczyński oraz Ryszard Bartosik z PiS.

Na samym początku programu „Minęła dwudziesta” Grzegorz Rusiecki z Koalicji Obywatelskiej zasugerował, że widzowie raczej będą tego dnia mniej zainteresowani polityką. – Będzie nam ciężko rywalizować z Mikołajem, bo jest atrakcyjniejszy niż posłowie – stwierdził. Prowadzący zapytał, co polityk ma na myśli. – Gdzie jest ten Mikołaj? – dopytywał Klarenbach. Poseł KO odpowiedział, że w Sejmie go nie było, bo byli sami niegrzeczni politycy.

— Marszałek nie wpadł na taki genialny pomysł, aby za Mikołaja się przebrać albo z prezentami wystąpić? Hoł, hoł, hoł! — zaśmiał się. — Jak marszałek mógł przegapić coś takiego? Piękny filmik by można było zrobić, nie? — dodał.

– Tak zupełnie poważnie. Myślę, że Sejm jest miejscem pracy i wymaga pewnej powagi. Myślę, że dlatego brak mikołajkowych atrakcji – odpowiedziała posłanka Katarzyna Ueberhan z Lewicy. Dodała, że transmisje z posiedzeń Sejmu cieszą się dużym powodzeniem.

–W tej chwili, z tego co wiem, kanał sejmowy jest najchętniej oglądanym kanałem na YouTubie w Polsce i najchętniej oglądanym kanałem parlamentarnym w Europie. Widać, że społeczeństwo zaczęło się interesować polityką. No, chyba że to jednak jest czar marszałka – mówiła.

