Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Ziobry. Różnica wynosi aż 300 tys. zł

Jak wynika z listopadowego oświadczenia majątkowego szefa resortu sprawiedliwości, zgromadził on m.in. środki pieniężne w kwocie – 274 338,21 zł. Składają się na to m.in. pieniądze ze sprzedaży udziału (w postaci 1/3) w domu rodzinnym, co odpowiada konkretnie 85,6 m kw., a także działki o powierzchni 22 arów. Jest to „współwłasność hipoteczna” – czytamy.

W oświadczeniu wymienił też m.in. dom jednorodzinny o powierzchni 133,15 m kw. Na tej samej działce jest też budynek gospodarczy o powierzchni 30 m kw. i domek letniskowo-gospodarczy o powierzchni 34,56 m kw. Wartość oszacowano na 750 tys. zł.

Widać różnicę

Zaś we wrześniowym oświadczeniu mogliśmy przeczytać, że miał on środki pieniężne w kwocie – 601 876,00 zł. Składały się na to wspomniane udziały ze sprzedaży domu rodzinnego (w 1/3), co odpowiada 85,6 m kw., z udziałem działki o powierzchni 22 arów o tym samym tytule prawnym.

Zmiana dotyczy też działki, na której stoi dom jednorodzinny i domek letniskowo-gospodarczy. Wtedy jeszcze nie było tam trzeciego budynku – gospodarczego – o powierzchni 30 m kw. Dlatego też najprawdopodobniej wartość całości oszacowano na 710 tys. zł (jest tu niewielka różnica – 40 tys. zł – względem listopadowego oświadczenia).

Łatwo więc zauważyć, że w najnowszym oświadczeniu pojawiła się spora różnica dotycząca środków pieniężnych, jakimi dysponuje Prokurator Generalny. Ma ich o 327 537,79 zł (blisko 330 tys. zł) mniej.

Czytaj też:

Afront wobec Czarnka w Sejmie. Braun stanął w obronie posła PiSCzytaj też:

Kaczyński musi się pilnować. Hołownia: W razie potrzeby, wezwę go na dywanik