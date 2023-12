Sejm odchodzi od dawnego przepisu. Przegłosowano zmianę regulaminu

Większością głosów przyjęto zmianę Regulaminu Sejmu dotycząca tzw. drugiego kroku konstytucyjnego. Została ona zaproponowana przez Prezydium Sejmu. Poparły ją, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, kluby poselskie KO, Polski 2050, PSL i Lewicy. Przeciwko zagłosowali posłowie PiS, Konfederacji i Kukiz’15.

Przegłosowana przez większościową koalicję zmiana spowoduje, że jeśli dojdzie podczas poniedziałkowych obrad do konieczności wyboru premiera z kandydatur zaproponowanych przez posłów, proces ten będzie o wiele krótszy i łatwiejszy.

Dotychczas Regulamin Sejmu przewidywał w tzw. drugim kroku konstytucyjnym imienne głosowanie przy pomocy kartek z nazwiskiem kandydata wrzucanych do urny. Zapis ten pochodził z czasów, kiedy nie istniał jeszcze w parlamencie system do głosowania pozwalający na natychmiastowe odczytanie tego, kto i jak głosował. Przez to, że do takiej sytuacji może dojść po raz pierwszy w historii, aż do czwartku pozostał on niezmieniony.

Za zmianami głośno opowiadał się Szymon Hołownia

Konieczność zmian, porównując dotychczasowe przepisy do „wyboru papieża w XIX wieku”, tłumaczył we wtorek Szymon Hołownia. – Dzisiaj mamy w Sejmie sprawny sprzęt do głosowania, który jest w stanie bardzo precyzyjnie podać kto, w jaki sposób, za jakim albo przeciwko komu głosował. Jest to tak samo głosowanie imienne, bo opatrzony jest każdy głos imieniem i nazwiskiem – mówił marszałek Sejmu.

– Żeby usprawnić ten proces chcemy to raz na zawsze, nie tylko do tego drugiego kroku, ale i do wszystkich drugich kroków, które miałyby zastosowanie w przyszłości, rzeczywistość sejmową zaadaptować – argumentował.

Nowy przepis może zostać zastosowany na początku przyszłego tygodnia

Efekty zmiany Regulaminu Sejmu mogą być widoczne już w poniedziałek. Wtedy też dojdzie do głosowania nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. Choć sam premier twierdzi, że jego szanse na uzyskanie poparcia wynoszą około 30 proc., posiadająca większość w parlamencie koalicja KO, Polski 2050, PSL i Lewicy zapewnia, że tak się nie stanie.

Jeżeli Mateuszowi Morawieckiemu nie uda się uzyskać wotum zaufania, posłowie będą mogli zgłosić swoje propozycje na stanowisko szefa rządu. Od kilku miesięcy większościowa koalicja zapewnia, że ich kandydatem będzie Donald Tusk. Były, a być może i przyszły, premier zapowiedział, że już w piątek przedstawi plan swojego potencjalnego gabinetu.

Czytaj też:

Komisja ds. wyborów kopertowych. Sejm podjął jednogłośną decyzjęCzytaj też:

Hołownia czy Witek? Polacy zdecydowali, kto lepiej prowadził obrady Sejmu