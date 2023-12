Wymiana zdań między posłem KO i reporterem TVP. „Pan się nam ładnie tutaj przedstawił”

Nie widzimy początku rozmowy między młodym dziennikarzem TVP i posłem Cezarym Tomczykiem, wiceprzewodniczącym PO. Fragmenty zaprezentowane zostały na profilu polityka z wymownym podpisem. „Przed Państwem kolejna gwiazda TVP” – przedstawiał swojego rozmówcę Tomczyk. „Jeszcze tylko kilka dni i tuba propagandową PiS zamieni się w normalną telewizję” – zapowiadał.

Rozmowa Cezarego Tomczyka z dziennikarzem TVP

– A co robił rząd PiS-u i co robi ten tymczasowy rząd PiS-u w ciągu tych tygodni, niech pan powie – to pierwsze zdanie, które poseł Tomczyk wypowiedział na nagraniu. – Złożył wniosek, złożył projekt ustawy – odpowiadał mu sejmowy reporter TVP. – No tak, ale jest pewna nieścisłość w tym, co się ostatnio wydarzyło. No bo rząd PiS-u twierdzi, że ma większość – zwrócił uwagę Tomczyk.

– No ja nie wiem, został złożony projekt ustawy, ale jest wasz marszałek – odpowiadał pracownik Telewizji Polskiej. – No tak, ale mówię: Rząd PiS-u uważa, że ma większość, więc w czym jest problem, żeby to przegłosować? Niech pan powie naszym widzom – kontynuował polityk. – Trzeba rozpocząć procedowanie – odpowiadał ogólnie dziennikarz.

– No tak, to dlaczego rząd PiS-u, mając większość, nie wybrał marszałka, niech pan powie. Może rozstrzygniemy ten dylemat – drążył dalej Tomczyk. – Ja generalnie nie robię o większości żadnego tematu, tylko robię temat o zerowym VAT na żywność. Pytanie jest takie, czy Polacy od 1 stycznia zapłacą więcej za żywność – próbował wrócić do tematu reporter TVP.

Kto odpowiada za budżet?

– A niech pan mi jeszcze powie w takim razie, kto w budżecie wpisał, że 0 VAT na żywność kończy się pod koniec tego roku? – dopytywał Tomczyk. – No, z tego co pamiętam, był to rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Ale wynikało to też z tego, że był wcześniej wprowadzony rozporządzeniem – powiedział jego rozmówca.

– To myślę, szczerze mówiąc, że na tym powinniśmy zakończyć. Myślę, że pan się nam ładnie tutaj – jak mówił klasyk – przed milionami słuchaczy i widzów przedstawił. I myślę, że poprzestańmy na tym – na sztucznym rządzie bez większości. Myślę, że powinien skierować pan swoje pytania właśnie tam. Dziękuję – podsumował całą wymianę poseł PO.

