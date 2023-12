Większościowa koalicja się umacnia. Sondaż mówi jasno

Od wyborów parlamentarnych minęły niemal dwa miesiące, a od rozpoczęcia pierwszego posiedzenia Sejmu niemal miesiąc. Przez ten czas nowa większościowa koalicja – KO, Polska 2050, PSL i Lewica – zdążyła pokazać, że zdobyte przez nią 248 mandatów daje przewagę nie tylko na papierze. Transmisje z obrad biją rekordy popularności, a politycy święcą medialne triumfy. Jak wpłynęło to na poparcie?

PiS i KO odbudowują poparcie

Październikowe wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość zdobywając 35,38 proc. głosów, co przełożyło się na 194 mandaty. Dzisiaj, jak wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, wynik procentowy byłby niemal identyczny i wyniósłby 35,2 proc. Nadal jest to wynik lepszy od zeszło miesięcznego badania. Wówczas ugrupowanie uzyskało o 3,9 pkt proc. mniej.

Wzrosło także poparcie dla Koalicji Obywatelskiej, która może pochwalić się aktualnie wynikiem 28,8 proc. głosów ankietowanych. Miesiąc wcześniej było ich o 2,1 pkt proc. mniej. Nie oznacza to jednak, że Donald Tusk ma prawo do pełnego szczęścia. Choć sondaże rosną, to wciąż brakuje im do osiągniętego w wyborach wyniku 30,7 proc.

Lewica i Konfederacja odnotowały spadek

Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga, na którą chęć zagłosowania wykazało o 1,6 pkt proc. osób więcej, niż w badaniu z listopada. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, na koalicję Polski 2050 i PSL głos oddałoby 16 proc. badanych. Jest to także jedyna formacja, która poprawiła swój wyborczy wynik. W październiku uzyskała ona 14,4 proc.

Spadek w porównaniu do poprzedniego miesiąca zaliczyły za to Lewica i Konfederacja. Na pierwsze z ugrupowań głos oddałoby 10 proc. wyborców (o 0,4 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej), podczas gdy na drugie zagłosowałoby 7,7 proc. badanych (o 1,4 pkt proc. mniej niż przed miesiącem). W obu przypadkach jest to jednak wynik lepszy od wyborczego – Lewica zdobyła 8,61 proc. głosów, a Konfederacja 7,16 proc.

Koalicja się umacnia

Inaczej rozłożyłyby się również mandaty. Prawo i Sprawiedliwość uzyskałaby ich 182 – o 12 mniej niż posiada aktualnie. Wzrosłaby za to reprezentacja przedstawicieli większościowej koalicji – KO, Polski 2050, PSL i Lewicy – i wyniosłaby 253 posłów. Aktualnie jest ich o 5 mniej. Deklarowana frekwencja wyniosłaby 65,7 proc.

