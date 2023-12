Adam Szłapka nowym ministrem ds. Unii Europejskiej. Wcześniej pracował u prezydenta

Adam Szłapka został nowym ministrem ds. Unii Europejskiej w rządzie premiera Donalda Tuska. – To autorski pomysł samego Donalda. Nawet Adam był zaskoczony, jak usłyszał kim ma być w nowym rządzie – usłyszał jeszcze na miesiąc przed ostateczną decyzją „Fakt”. Co wiemy o przewodniczącym Nowoczesnej?

Adam Szłapka – wykształcenie

Urodzony 1984 roku Adam Szłapka działalność polityczną zaczął już od najmłodszych lat. Pierwsze kroki stawiał w Młodym Centrum – młodzieżowej wersji Unii Wolności i Partii Demokratycznej – przekształconym następnie w stowarzyszenie Projekt: Polska. W 2006 roku został sekretarzem generalnym stowarzyszenia i pełnił tę funkcję przez następne 6 lat.

Równocześnie ukończył on politologię na poznańskim Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, a także Studium Polityki Zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. W tym samym czasie – w 2006 roku – zdobył on z ramienia Samorządowego Forum Demokratycznego mandat radnego rady miejskiej Kościana, której został wiceprzewodniczącym.

Adam Szłapka – kariera polityczna

W 2011 roku Adam Szłapka został powołany na eksperta w kancelarii Bronisława Komorowskiego. Pracę w Kancelarii Prezydenta RP zakończył w 2015 roku. W tym samym roku objął on stanowisko sekretarza generalnego w nowopowstałej partii Nowoczesna. To z jej list uzyskał on swój pierwszy mandat poselski w Sejmie VIII kadencji. W parlamencie zasiadał w Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

W kolejnych wyborach parlamentarnych w 2019 roku Adam Szłapka uzyskał reelekcję startując z list Koalicji Obywatelskiej. Niedługo po nich zastąpił on Katarzynę Lubnauer na stanowisku przewodniczącego wchodzącej w skład koalicji Nowoczesnej.

Sukces wyborczy udało mu się powtórzyć z nawiązką przy ostatnich wyborach. Otwierając poznańską listę Koalicji Obywatelskiej zdobył on 149 064 głosy. Był to trzeci wynik wśród wszystkich kandydatów do Sejmu w tych wyborach, a także drugi – zaraz za Donaldem Tuskiem – wynik wśród kandydatów swojego ugrupowania.

