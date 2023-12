Rozporządzenie ws. zerowego VAT-u na żywność podpisane. Już trafiło do Dziennika ustaw

Decyzja dotycząca przedłużenia zerowego VAT-u na żywność na 2024 rok za pomocą rozporządzenia została zapowiedziana przez premiera Mateusza Morawieckiego już w czwartek. W sobotę zapowiedź stała się faktem.

Zerowy VAT na żywność. Minister podpisał rozporządzenie

„Minister Finansów podpisał właśnie na moje polecenie rozporządzenie VAT 0% na żywność. To oszczędność na zakupach dla milionów polskich rodzin. Tak wygląda skuteczna i ambitna polityka” – napisał premier Mateusz Morawiecki w portalu X (dawny Twitter).

Podpisane przez ministra Andrzeja Kosztowniaka rozporządzenie jeszcze w sobotę zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Jak czytamy we wprowadzonych przepisach, „do dnia 31 marca 2024 r. obniżoną do wysokości 0 proc. stawkę podatku stosuje się również do towarów spożywczych” wymienionych w odpowiedniej ustawie.

Rozporządzenie, a nie ustawa

Przypomnijmy, że od wielu dni trwała dyskusja, czy przedłużenie zerowego VAT-u na żywność powinno się odbyć za pomocą rządowego rozporządzenia, czy sejmowej ustawy.

– Grupa posłów PiS zaproponowała przedłużenie zerowego VAT-u na żywność. Usłyszeliśmy w tej izbie, że jeśli faktycznie chcielibyśmy to zrobić, to wprowadzilibyśmy rozporządzenie. Jako że widzę, że chcecie, aby żywność była droższa, aby ta ustawa zaproponowana przez PiS nie przeszła, to zdecydowałem o tym, że jutro bądź pojutrze podpiszę rozporządzenie przedłużające zerowy VAT na żywność – mówił w czwartek premier w Sejmie.

Na deklaracje Morawieckiego postanowił odpowiedzieć marszałek Sejmu Szymon Hołownia, do którego premier Mateusz Morawiecki skierował kilka uwag w swoim przemówieniu. – Bardzo się cieszę, długo mówiliście, że się nie da przedłużyć zerowego VAT-u na żywność, a jednak się da – odparł marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Przypomnijmy, że rząd Zjednoczonej Prawicy w budżecie na 2024 r. nie uwzględnił środków na przedłużenie zerowej stawki VAT na większość produktów spożywczych. Zapisano tam stawkę na poziomie 5 proc. Głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego ma odbyć się w poniedziałek.

