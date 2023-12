Expose premiera opóźnione przez posła Suskiego. Marszałek Hołownia przeprosił

– Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 36. porządku dziennego – przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Proszę o zabranie głosu prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego. Bardzo proszę panie premierze – wywołał szefa rządu marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Nie zauważył jednak, że do mównicy podszedł poseł Marek Suski.

Suski zajął mównicę chwilę przed premierem

Po krótkiej rozmowie z politykiem PiS, pozwolił mu na zabranie głosu. – Rozumiem panie pośle. Jeżeli chce pan w tak szczególnym dniu złożyć wniosek formalny, to panu to umożliwię – powiedział Hołownia do Suskiego. – Przepraszam, panie premierze – dodał po chwili do szefa rządu, który na stojąco czekał wciąż obok mównicy.

Marek Suski domagał się debaty, „co najmniej 120-minutowej”. Na prezydium Sejmu ustalono jednak, że wystarczyć będą 10-minutowe wystąpienia przedstawicieli klubów, co dodatkowo przegłosowano tuż przed wyjściem Suskiego na mównicę. Zwrócił na to uwagę marszałek Hołownia. – Pana wniosek jest tożsamy z tym, co rozstrzygnęliśmy przed chwilą – stwierdził. Dodał, że każdy poseł będzie mógł zabrać głos w poniedziałkowej debacie, bez limitu ilościowego, o czym informowano na konwencie seniorów.

– I to jest właśnie nie ograniczanie wypowiedzi, a nie jej ograniczanie, jak pan przewodniczący był uprzejmy nas przed chwilą przekonywać – podsumował Hołownia. – Przepraszam panie premierze, że zbyt wcześnie wywołałem pana do tego punktu, ale teraz proszę jeszcze raz o zabranie głosu i przedstawienie planu działania Rady Ministrów. Bardzo proszę – wezwał ponownie marszałek Sejmu.

Harmonogram poniedziałkowych obrad Sejmu

W poniedziałek 11 grudnia po godz. 10:00 premier Mateusz Morawiecki ma przedstawić exposé i wniosek o udzielenie rządowi wotum zaufania. Później przewidziano 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła. O godzinie 15:00 odbędzie się wotum zaufania dla rządu.

Po głosowaniu odbędzie się przerwa, w czasie której politycy będą mieli czas na zgłaszanie kandydatur na premiera. To tzw. drugi krok konstytucyjny. O godzinie 16:30 posłowie wybiorą nowego szefa rządu. Później ponownie odbędą się 10-minutowe oświadczenie w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła. O godzinie 20:00 natomiast nastąpi głosowanie.

